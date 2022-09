Padec prve domine? 3.000 Kranjčanov brez plina zaradi vladnih ukrepov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dosedanje stranke podjetja Domplan imajo torej še mesec in pol časa, da najdejo novega dobavitelja zemeljskega plina. Foto: Shutterstock

Kranjski dobavitelj zemeljskega plina Domplan od 1. novembra ne bo več dobavljal zemeljskega plina. Dosedanji uporabniki imajo torej še mesec in pol časa, da najdejo novega dobavitelja.

Domplan se je po pisanju časnika Finance za konec poslov z zemeljskim plinom odločil zaradi vladne regulacije cen. "Cene na borzi so pri okoli 250 evrih za megavatno uro, sami pa moramo plin prodajati po 73 evrov. To je nevzdržno, lahko bi naredili večmilijonsko izgubo in postali v nekaj mesecih insolventni," je za Finance odločitev podjetja komentiral vodja oddelka za energetiko Luka Šink.

Po njegovih besedah so v podjetju storili vse, da bi posel nadaljevali. Obrnili so se tudi na pristojno ministrstvo, vendar odgovorov niso prejeli.