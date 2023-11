Odpovedi delavcem, konec proizvodnje brezalkoholnih pijač v Pivovarni Union

Zaposlenim so, kot navajajo, skladno z njihovimi znanji in kompetencami ponudili druga delovna mesta v podjetju. V primeru, da niso sprejeli te možnosti, so skladno s kolektivno pogodbo podjetja prejeli odpravnino.

S koncem novembra se zaključuje licenčna proizvodnja brezalkoholnih pijač blagovnih znamk Sola in Zala Pivovarne Laško Union v Ljubljani. Posledično so 50 delavcem izročili odpovedi, na ljubljanski lokaciji pa jih od 410 ostaja zaposlenih okoli 170. Gospodarski minister Matjaž Han je ob razvoju teh dogodkov izrazil razočaranje.

Pivovarna Laško Union je blagovni znamki pijač Sola in Zala januarja prodala slovenski družbi Nika Bev, za katero stoji hrvaško podjetje Stanić Beverages. Skladno s pogodbo se bo konec tega meseca zaključila licenčna proizvodnja omenjenih brezalkoholnih pijač v Ljubljani, so danes spomnili v Pivovarni, ki bo še naprej skrbela za njuno distribucijo v Sloveniji.

Odločitev o prodaji je vplivala tudi na zaposlene na področju oskrbne verige, ki so vezani na blagovni znamki Sola in Zala. Kot poudarjajo v Pivovarni, so s tem povezana vprašanja obravnavali "z vso skrbnostjo in skladno s slovensko zakonodajo".

Odpravnina, a nakazana kot plača

Ob tem so pojasnili, da so zaradi zaustavitve proizvodnje vročili odpovedi delovnega razmerja 50 zaposlenim, na ljubljanski lokaciji Pivovarne Laško Union pa po zaključku proizvodnje brezalkoholnih pijač ostaja zaposlenih okoli 170 delavcev.

"Vse odpravnine so bile izplačane povsem skladno z veljavnimi delovnimi predpisi in davčno zakonodajo ter s podjetniško kolektivno pogodbo, ki velja za Pivovarno Laško Union," so podčrtali in dodali, da je podjetniška kolektivna pogodba na področju odpravnin ugodnejša za zaposlene kot zakon o delovnih razmerjih.

Odpuščeni delavci so sicer v petek glede na poročanje več medijev dejali, da se počutijo opeharjene, saj da jim je bila odpravnina nakazana kot plača, zaradi česar so morali plačati davek, medtem ko je odpravnina do višine desetih plač neobdavčena.

Sedež Pivovarne ostaja v Ljubljani

Pivovarna je, kot so navedli danes, sodelovala tudi z zavodom za zaposlovanje, in sicer so organizirali predstavitev osmih podjetij, ki so izrazila zanimanje za zaposlitev sodelavcev pivovarne. Podjetja so na dogodku v oktobru že opravila razgovore s potencialnimi kandidati.

"Ljubljana je vedno bila in bo tudi v prihodnje ostala zibelka in dom blagovne znamke Union, zato bo Pivovarna tudi v prihodnje prisotna na tej lokaciji," poudarjajo v Pivovarni.

Kot so navedli, imajo pripravljen triletni investicijski program v skupni višini več kot 30 milijonov evrov, pri čemer med drugim načrtujejo naložbo v veletrgovino Davidov hram ter nadaljnje naložbe v Pivovarno Laško, "ki bo s tem postala ena večjih pivovarn Heinekena v regiji". V Ljubljani ostaja tudi sedež Pivovarne.

Na dogajanje se je danes odzval tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je novinarjem v DZ dejal, da gre za sistem dela velikih družb, ki znižujejo stroške dela. "Žalosten sem, da je prišlo do tega, da sta taki podjetji, kot sta Union in Laško, postali polnilnici. Kot socialnemu demokratu mi ni vseeno, da ljudje izgubljajo službe v podjetjih, ki imajo zelo dobre rezultate," je povedal.