Tudi do sedem tisoč evrov za kvadratni meter stanovanja ob Gosposvetski ulici #foto

Zgodba okrog mesta, kjer je do leta 2011 stala palača Kolizej, se vleče že debelo desetletje. Zadnji stanovalci so stavbo v središču prestolnice, nasproti Argentinskega parka, zapustili pred 12 leti, leta 2011 pa so jo porušili. Takratni lastnik, poslovnež Jože Anderlič, je napovedal megalomanski projekt, vreden 140 milijonov evrov, ki pa je ostal le na papirju. Anderlič ima sicer v zadnjem času več razlogov za zadovoljstvo.

Pred dvema letoma je lastnik zemljišča postalo podjetje Ilag Tivoli, ki je v lasti družine Turnauer iz Avstrije, gradilo pa bo Anderličevo podjetje Reitenburg. Gradbeno dovoljenje so dobili pred dvema tednoma, zdaj pa čakajo na njegovo pravnomočnost. Gradnjo naj bi začeli letošnje poletje.

V ceni tudi notranja oprema

Foto: Ljubljana nepremičnine Stavba Schellenburg bo po besedah Predraga Todića iz Ljubljana nepremičnine sestavljena iz dveh ločenih stavb, Vile in Palače Schellenburg, v njej pa bo skupno 127 stanovanj.

Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja se bo gibala med pet in sedem tisoč evri, v ceno pa bo po besedah Todića vključena tudi oprema, od kuhinje, kopalnice, pa do vgradnih omar in bele tehnike.

"Težko je govoriti o ceni za kvadratni meter, ker se bodo stanovanja prodaja popolnoma opremljena. Cena samega stanovanja se bo gibala nekje okrog pet tisoč evrov za kvadratni meter, skupaj z opremo pa šest, sedem tisoč," razlaga Todić.

Največje stanovanje bo veliko 400 kvadratnih metrov

Kupci, po besedah Todića je zanimanja veliko, bodo lahko v času gradnje vplivali na izbiro materialov, barv in odtenkov, v stanovanja pa se bodo lahko predvidoma vselili leta 2022.

Foto: Ljubljana nepremičnine

Večina stanovanj bo večjih od 100 kvadratov, najmanjše pa bo merilo 62 kvadratnih metrov. Sedem stanovanj bo imelo več kot 300 kvadratnih metrov, največje stanovanje pa bo merilo 400 kvadratnih metrov.

Celotna investicija je ocenjena na okrog 80 milijonov evrov, pod stanovanji pa bo na voljo 276 garažnih mest. Ta se bodo prodajala posebej, zanje pa bo treba odšteti okrog 30 tisoč evrov. V Palači Schellenburg so predvidena še restavracija, fitnes oziroma spa, v kletnih prostorih pa bo mesto zasedel eden od trgovcev.

Kolizej od leta 2007 do danes:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20