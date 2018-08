Po petih mesecih zapore bo Gosposvetska cesta spet prevozna

Ljubljanski župan Zoran Janković bo danes ob 18. uri za promet odprl Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico. Občina upa, da bo s pet milijonov evrov vredno prenovo območju povrnila nekdanji sijaj. Na omenjenih prometnicah so med drugim razširili prostor za pešce in kolesarje ter posadili nova drevesa, več bo tudi stojal za kolesa.

Temeljito obnovo Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice sta izvajalca KPL in Hidrotehnik začela na začetku aprila. Po prvotnih napovedih bi se morala končati že konec junija, a so nato iz različnih razlogov odprtje večkrat prestavili, tako da se bo zgodilo tik pred začetkom novega šolskega leta.

Območju so želeli vdihniti novo življenje, ki bi sledilo modernemu utripu mestu. Foto: Ana Kovač

Z ureditvijo Gosposvetske ceste so želeli na ljubljanski občini prometnici povrniti nekdanji značaj in ga nadgraditi. Kot je ob ogledu prenove pred dnevi pojasnil arhitekt Rok Žnidaršič, so želeli območju vdihniti novo življenje, ki bi sledilo modernemu utripu mestu.

Uredili so dobrih 300 metrov ceste skupaj z Dalmatinovo ulico, na območju pa so povečali površine za kolesarje in pešce. S tem so, kot je pojasnil, skušali doseči neko vrsto sobivanja. Po celotni ureditvi so uredili tudi taktilne vode za slepe in slabovidne, na Dalmatinovi pa so dodali kolesarsko stezo v smer, kjer je do zdaj ni bilo. Nova ureditev predvideva, da bo lahko osebni avto pot nadaljeval na Dalmatinovo.

Obnovitvena dela se bodo zdaj še v večji meri preselila na severni del Slovenske ceste na odseku do križišča s Trdinovo ulico, v nadaljevanju leta pa naj bi sledila še temeljita obnova območja Bavarskega dvora ter vzporednih ulic Pražakove, Dvorakove in Kersnikove.