Gosposvetska in Dalmatinova bosta odprti v petek

Po petmesečni zapori Gosposvetske ceste v središču Ljubljane bo ta skupaj z Dalmatinovo ulico v petek znova odprta za ves promet. Pešci in kolesarji Gosposvetsko sicer že lahko uporabljajo.

Iz Mestne občine Ljubljana so sporočili, da se gradbena dela na Dalmatinovi ulici in Karlovški cesti bližajo koncu. Napovedujejo, da bosta Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica za ves promet odprti v petek.

Istočasno bodo za promet odprli tudi Tavčarjevo ulico na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičevo cesto v križišču z Dalmatinovo ulico.

Že dan prej, v četrtek, pa naj bi po zadnjih napovedih MOL promet stekel po Karlovški cesti in skozi predor pod Gradom. Ta dva odseka sta bila zaprta od petka.