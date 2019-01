Sodišče rehabilitiralo znanega slovenskega nepremičninarja iz afere Hypo

Deset let po izbruhu afere Hypo, ki je razkrila številne sporne posle poslovnih in političnih elit na Balkanu, se sojenje ključnim možem v Sloveniji še ni dobro začelo.

Medtem pa je okrožno sodišče v Ljubljani že sodno rehabilitiralo Jožeta Anderliča, enega od pomembnejših igralcev slovenskega dela te afere.

Milijoni v davčne oaze

Anderlič, znani poslovnež in nepremičninar, ki živi na Dunaju, je bil leta 2015 v zadevi Hypo obsojen zaradi zlorabe položaja in pravic.

Šlo je za sporne preprodaje projektnega podjetja Hypo Upro za gradnjo nakupovalnega središča v Dravljah, pri katerih so nastale visoke razlike v kupnini. Velika večina denarja je bila nakazana na račune podjetij z Britanskih Deviških otokov, od tega je 800 tisoč evrov končalo tudi na Anderličevem računu v Liechtensteinu.

Foto: Thinkstock Pri spornih poslih, v katerih je bila oškodovana banka Hypo, so po ugotovitvah sodišča sodelovali tudi nekdanji vodilni v skupini Hypo, ki so bili med prejemniki denarja.

Anderlič je krivdo priznal in bil obsojen na leto in pol pogojne zaporne kazni. Vrniti je moral denar, ki ga je prejel v Liechtenstein, še po 100 tisoč evrov pa nakazati Rdečemu križu in Karitasu.

Zapleti pri sojenju v glavni zadevi Hypo Medtem še vedno poteka sojenje v glavni zadevi Hypo, kjer bivše vodilne Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka preganjajo zaradi nepremičninskih poslov, s katerimi naj bi banko oškodovali za 22 milijonov evrov. Sojenje se je namreč močno zapletlo. Špan, nekdanji predsednik uprave Hypo Alpe-Adria-Bank, je šel poleti na operacijo kolka in je predložil zdravniško opravičilo, da se sojenja tri mesece ne bo mogel udeležiti. To bi pomenilo, da bi se sojenje Španu ponovno moralo začeti od začetka. Ljubljanski sodnik je želel to preprečiti in pripravil vse potrebno za videokonferenco iz zdravilišča, ki pa se je Špan ni udeležil. Kot razlog je navedel poslabšanje zdravstvenega stanja. Sodnik je nato obravnavo izpeljal v nenavzočnosti Špana, s čimer pa se obramba ne strinja in sodnikovo potezo izpodbija. Posel danes Karibska vila v lasti nekdanjega mestnega urbanista polzi iz tožilskih rok

"Obsodba negativno vpliva na podjetniško udejstvovanje"

Po manj kot štirih letih od sodbe v zadevi Hypo pa Anderlič spet velja za neobsojenega.

Septembra lani je namreč na sodišče vložil prošnjo za predčasen izbris obsodbe iz kazenske evidence. Do tega bi po dostopnih podatkih moralo priti letos spomladi, vendar Anderlič ni želel čakati. Zakaj se mu je mudilo in ali je to morda povezano s kakšnim poslom, ni znano.

Na sodišču so mu ugodili. Odločitev so utemeljili s tem, da Anderlič v zadnjih treh letih ni storil novega kaznivega dejanja, da je od kaznivega dejanja minilo več kot 12 let in da je izpolnil vse obveznosti. Poslovnežu so tudi verjeli, da "obsodba negativno vpliva na njegovo podjetniško udejstvovanje".

Sklep je sprejel senat, ki so ga sestavljale okrožne sodnice Dejana Fekonja, Nina Drozdek Draganić in Andreja Sedej Grčar.

Z Anderličevo sodno rehabilitacijo so se strinjali tudi na specializiranem državnem tožilstvu.

Kdaj lahko sodišče predčasno izbriše obsodbo Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsojenega, če je potekla polovica z zakonom določenega roka, po poteku katerega se obsodba izbriše, če obsojenec v tem času ni storil novega kaznivega dejanja. Pri odločanju o izbrisu upošteva sodišče vedenje obsojenca po prestani kazni, naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine, pomembne za izbris obsodbe. Sodna rehabilitacija je dovoljena le ob posebnih upravičenih razlogih, predvsem si jo mora obsojenec "prislužiti" s pozitivnim ravnanjem, ki presega golo pasivno vzdržanje od storitve kaznivih dejanj. Sicer bi zadoščala že izpolnitev zgolj formalnega pogoja, s tem pa bi bil namen sodne rehabilitacije popolnoma izničen.

Pred sodno tudi "poslovna rehabilitacija" Jožeta Anderliča

Za Jožetom Anderličem, znanim poslovnežem in nepremičninarjem, ki živi na Dunaju, je leto, v katerem je dosegel tudi več pomembnih poslovnih zmag.

- Našel je novega investitorja za Kolizej v središču Ljubljane - avstrijsko dinastijo Turnauer, ki naj bi mu naposled pomagal dokončati ta projekt. Predvidena je gradnja palače Schellenburg, v kateri bodo pisarne, trgovine, 112 stanovanj višjega cenovnega razreda, parkirna hiša ter vile, v katerih bo 15 stanovanj. Projekt naj bi bil vreden okoli 70 milijonov evrov.

Projekt Jožeta Anderliča na Dunaju. Foto: Google - Prodal je garažne hiše v prestolnici, pri čemer se je z novim lastnikom iz Avstrije dogovoril, da jih še naprej upravlja in pobira prihodke od najemnin.

- Reprogramiral je bančna posojila.

- Pred kratkim je bogato unovčil še megalomanski 400 milijonov evrov vreden projekt na Dunaju. Večinski delež v projektu je odkupila avstrijska družba UBM Development. V UBM so napovedali, da bodo gradili hotel in stanovanjske stavbe.