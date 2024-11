Zaključena obravnava za uboj matere

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so v sredo zaključili glavno obravnavno v sojenju Alešu Krošlju iz Kočevja, ki ga obtožnica bremeni uboja 67-letne mame konec prejšnjega leta. Tožilstvo zanj predlaga devet let in šest mesecev zapora, obramba oprostilno sodbo. Izrek sodbe bo naslednji teden, poroča Dnevnik.

Proti koncu prejšnjega leta so v stanovanju v enem izmed kočevskih blokov našli truplo 67-letne ženske, za uboj pa obtožili njenega sina Aleša Krošlja, ki naj bi imel težave z alkoholom in drogami. Ta krivde ni priznal in je vztrajal, da je zaspal, potem pa se zbudil ob nepremični mami.

Krošljev zagovornik trdi, da tožilstvo ni jasno

Sojenje je na ljubljanskem okrožnem sodišču steklo avgusta letos, v sredo pa je sodišče zaključilo glavno obravnavo. V zaključnih besedah je tožilec Sedin Kičin ocenil, da so bili očitki Krošlju, da je mamo tako pretepel, da je zaradi poškodb umrla, v celoti dokazani na osnovi dokazov obdukcije, izvedenskih mnenj in izpovedi prič. Krošljev zagovornik je nasprotno ocenil, da tožilstvo ni jasno in s stopnjo gotovosti dokazalo krivde obtoženca, podobno tudi ne različni sodni izvedenci.

Ob koncu sodnega postopka je sodni senat nagovoril še obtoženi Krošelj, ki je obžaloval to, kar se je zgodilo, čeprav po njegovi oceni ni dovolj raziskano.