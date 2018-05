Novi lastnik Gorenja izbran, cena vrtoglava, kmalu prevzem

Iz Gorenja so pravkar sporočili, da so izmed treh ponudb strateških partnerjev iz Azije izbrali najboljšo. Oddala jo je kitajska skupina Hisense, ki je za ceno delnice ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov in eno delnico družbe.

Ponujena cena je skoraj dvakrat višja od tiste na Ljubljanski borzi. Gorenjeva delnica je danes ob večjem prometu pridobila več kot šest odstotkov vrednosti in se ustavila pri 6,8 evra.

Osem milijard evrov prihodkov

Skupina Hisense je eden največjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike in elektronike (mobilnih in pametnih telefonov, televizorjev itd.). Ustanovljena je bila leta 1969, njen najpomembejši lastnik pa je kitajska država.

Na borzi kotirata dve njeni družbi: Hisense Electric in Hisense Kelon Electrical Holdings. V letu 2017 sta skupaj ustvarili skoraj osem milijard evrov prihodkov, kar ju uvršča med prvo peterico kitajskih skupin iz panoge.

Skupina ima na Kitajskem v lasti 13 tovarn. Proizvodne obrate ima tudi v Mehiki, Alžiriji, Južnoafriški republiki in Egiptu, v Evropi pa na Madžarskem in v Franciji, a ne s področja bele tehnike.

Trije ponudniki

Kot je znano, so nezavezujoče ponudbe oddali štirje potencialni strateški partnerji, skrbni pregled pa so opravili trije, ki prihajajo iz Azije in so tudi oddali zavezujoče ponudbe. Po neuradnih podatkih so to Haier, Hefei Meiling in Hisense Electric. Vsi so aktivni v Gorenjevi panogi, torej v proizvodnji bele tehnike in gospodinjskih aparatov.

Veliko zanimanje strateških partnerjev iz panoge in presenetljivo visoka ponujena cena dokazujeta, da v Gorenju prepoznavajo potencial za razvoj novih produktov in širitev na evropske trge, prek družbe Asko pa tudi v Avstralijo in na druge trge.

Po večletnem obdobju, ko so se slovenske družbe znašle na lastniškem prepihu in prehajale v roke finančnih skladov, se je prvič zgodilo, da se je za eno od njih vnel boj med multinacionalkami, ki so tudi v svoji branži med največjimi igralci na svetu.

Več sledi