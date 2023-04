Kako zagotoviti brezhibno čisto posodo?

Pri opremljanju kuhinje je izbira pomivalnega stroja ena ključnih odločitev, saj s tem gospodinjskim pripomočkom znatno prihranimo na času. Kakovosten in tehnološko dovršen pomivalni stroj bo poskrbel za brezhibno čisto posodo, optimalno porabo energije in veselje ob pripravi obrokov.

Trendi gospodinjskih aparatov kažejo v smer povezljivosti, ki uporabnikom omogoča upravljanje na daljavo, preprost dostop do informacij in hitro reševanje morebitnih težav. Pri nakupu pomivalnega stroja uporabniki iščejo zanesljivo in učinkovito rešitev za čiščenje posode ter doseganje najvišjih higienskih standardov.

Pomivalni stroji Gorenje UltraClean. Foto: Gorenje

Upravljanje pomivalnega stroja na daljavo

Čedalje več gospodinjskih naprav na trgu ponuja možnost enostavnega upravljanja na daljavo. Nova linija pomivalnih strojev Gorenje UltraClean omogoča, da delovanje pomivalnega stroja spremljate preko mobilne aplikacije ConnectLife in tako poenostavite dnevne zadolžitve. Z enim klikom lahko dostopate do pomoči pri izbiri optimalnega programa za posodo, upravljanja na daljavo, mobilnih obvestil in prijave servisnih zahtevkov. Z izbiro povezljivega pomivalnega stroja bodo prodajna podpora in pogosta vprašanja na dosegu roke, navodila za uporabo pa bodo varno shranjena v aplikaciji.

Omogočajo številne možnosti zlaganja posode, prilagajanje širine zgornjega pladnja in razdelitev košarice. Foto: Gorenje

Preverjeno brezhibno čista posoda

Za zagotavljanje vrhunske čistoče so pri Gorenju razvili poseben program ExtraHygiene z UV tehnologijo. Dobra novica je, da je antibakterijski učinek dosežen tudi pri programih z nižjo temperaturo, kar pomeni, da bo tudi bolj občutljiva posoda temeljito oprana, ne da bi visoke temperature vplivale na njen videz. Učinkovitost te funkcije dokazuje tudi neodvisni test švedskega laboratorija Micans, ki je pokazal, da vklop UV funkcije v pomivalnih strojih UltraClean uniči do 99,99999 % bakterij.

Pomivalni stroji Gorenje UltraClean imajo prilagodljivo notranjost. Foto: Gorenje

Prilagodljiva notranjost in popolnoma suha posoda

Eden od trendov pri razvoju pomivalnih strojev je tudi prilagodljiva notranjost. Med tednom, ko pogosteje jemo zunaj, se bo nabralo manj posode, kot na primer ob koncu tedna, ko pride na obisk razširjena družina. Fleksibilna notranjost pomivalnih strojev UltraClean omogoča številne možnosti zlaganja posode, prilagajanje širine zgornjega pladnja in razdelitev košarice na dva ločena dela. Po nedeljskem kosilu tako v pomivalnem stroju ne bo več zmanjkalo prostora, saj v tri košare lahko zložite do 16 pogrinjkov naenkrat. S funkcijo rahlega odpiranja vrat po koncu pomivanja bo iz stroja izhlapela odvečna para, na ta način se bo posoda bolje posušila. Namesto brisanja posode ob zaključku cikla jo lahko takoj zložite v kuhinjske omarice.

Ob nakupu pomivalnega stroja Gorenje UltraClean prejmete brezplačen paket tablet za pomivanje Finish. Foto: Gorenje

Akcija: 30-dnevno testiranje in brezplačen paket tablet za pomivanje Finish

Ob nakupu pomivalnega stroja Gorenje UltraClean lahko vse do konca maja izkoristite akcijo za 100-% povračilo denarja, v kolikor s strojem ne bi bili zadovoljni. Vsi, ki bodo do 15. junija nov pomivalni stroj registrirali preko spleta, bodo brezplačno prejeli paket 80 tablet za pomivanje Finish, kar zadostuje za 4 mesece pomivanja. Nova linija pomivalnih strojev je odlična izbira za tiste, ki si želijo vrhunsko kakovost, zanesljivost in brezhibno pomito posodo. Vse podrobnosti o akciji in postopku registracije so na voljo na spletni strani si.gorenje.com.