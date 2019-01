Hišne preiskave zaradi luksuznih vozil, med osumljenimi tudi Rok Furlan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na policijski upravi Novo mesto, kjer vodijo preiskave, so za Siol.net potrdili, da na območju več policijskih uprav (Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Celje in Nova Gorica) izvajajo obsežne operativne aktivnosti v zvezi z odkrivanjem gospodarskih kaznivih dejanj. Več podrobnosti zaradi interesa preiskave niso razkrili.

Po naših podatkih je osumljenih 15 oseb, od tega 13 fizičnih. Med njimi je tudi Rok Furlan, vplivni ljubljanski poslovnež, ki je bil glavni dobavitelj betona pri gradnji športnega kompleksa Stožice. Furlan na mobilno telefonsko številko ni dosegljiv. Za pomoč pri iskanju Roka Furlana smo se obrnili tudi na njegovega očeta Igorja Furlana, nekdanjega diplomata, ki nam je v kratkem telefonskem pogovoru dejal, da je Rok Furlan "na razgovoru".

Furlana, ki je v osebnem stečaju, je v preteklosti že najmanj devetkrat obravnavala policija. V sedmih do zdaj končanih postopkih je primer bodisi zastaral ali pa so tožilci odstopili od pregona, je poročal portal Podčrto. Proti njemu trenutno poteka tudi sojenje zaradi utaje 634.443 evrov davka na dodano vrednost pri uvozu sedmih luksuznih plovil v Slovenijo, ki je lani postala pravnomočna.

Obtoženi naj bi davek utajili z uvozom sedmih motornih plovil v Slovenijo, vrednih od dobrih 300.000 evrov do slabih 900.000 evrov. Na koncu so lastniki plovil, ki so jim obtoženi omogočili izognitev plačila DDV, postali sorodniki nekaterih izmed obtoženih – med drugimi tudi oče Roka Furlana, Igor Furlan.

Fotografija je ilustrativna.

Oškodovali državni podjetji

Prvi osumljeni v zadevi je po naših podatkih podjetnik Tomaž Stopar, ki je v preteklosti trgoval z vrednostnimi papirji. Bil je tudi eden glavnih akterjev v aferi z trgovanjem s prednostnimi delnicami novogoriškega Hita (HIT2) izpred desetletja, v katerih sta bila oškodovana državna Sava Re in pokojninski sklad Kapitalske družbe (Kad).

V tej zadevi se je konec lanskega leta končalo sojenje. Nekdanja vodilna uslužbenca Kada Uroš Svete in Gregor Razboršek morata po odločitvi delovnega sodišča Kadu vrniti skupno 1,13 milijona evrov. V zadnjih nekaj letih sta v Sloveniji in Veliki Britaniji zgradila mrežo podjetij, prek katere pod imenom SOL 8 upravljata več investicijskih skladov.

Kdo je Rok Furlan

Vplivni ljubljanski poslovnež, ljubitelj avtomobilov prestižnih znamk, ki obvladuje kamnolom in več betonarn. Bil je glavni dobavitelj betona pri gradnji športnega kompleksa Stožice.

Slab mesec dni po odprtju Stožic so Furlana začeli preiskovati davčni inšpektorji. Ugotovili so večmilijonsko razliko med dohodki, ki jih je Furlan uradno napovedal v letih od 2005 od 2008, ter njegovo zasebno porabo in premoženjem v istem obdobju.

Foto: Klemen Korenjak Še preden bi mu Finančna uprava RS (Furs) lahko zamrznila (in nato odvzela) premoženje, ga je Furlan prenesel na varno. Številna podjetja, stanovanja v prestolnici in drugo premoženje je prepisal na prijateljska podjetja, katerih lastništvo se izgubi v davčnih oazah in za katerimi se skrivajo akterji iz posojilodajalske afere Orion. Ti danes pomagajo poslovnežem dvomljivega slovesa pri skrivanju premoženja pred upniki.

Junija 2014 je Furlan vložil zahtevo za stečaj. Samo Furs in podržavljena Factor banka sta prijavila za več kot 3,7 milijona evrov zahtevkov. Furlan ima namreč po zadnjih podatkih za nekaj manj kot 24 tisoč evrov premoženja.