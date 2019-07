Nepremičninski posredniki besnijo nad predlogom Levice

Omejitev najemniških provizij: kaj bo to pomenilo za posrednike, najemodajalce in najemnike

Nepremičninski posredniki so zgroženi nad "populističnimi" predlogi Levice, ki predlaga zmanjšanje stroškov najema nepremičnin. Ukrepi po njihovem mnenju ne rešujejo problema visokih najemnin, temveč bodo položaj le še poslabšali. "Storitev nepremičninskega posredovanja bo manj kakovostna, več bo oddajanja na črno, manj bo pobranega davka od najemnin in tudi manj pobranega DDV," je prepričan ljubljanski posrednik.

Stranka Levica je konec aprila v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju, ki prinaša pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja. Na ponedeljkovem odboru za infrastrukturo državnega zbora jim je o spremembah zakona uspelo prepričati tudi 12 poslank in poslancev, le trije so bili proti. Predlog je torej na dobri poti, da ga že prihodnji teden na seji državnega zbora potrdi večina poslancev. Veljati bi začel 15 dni po objavi v uradnem listu.

Predlagane spremembe zakona, ki so že določene v sporazumu o sodelovanju Levice s koalicijo in so usklajene z okoljskim ministrstvom, omejujejo stroške plačil za nepremičninsko posredovanje in vse dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije (lahko) zaračunavajo svojim strankam. Po zatrjevanju Levice želijo s tem izboljšati položaj najemnikov stanovanj in tudi položaj najemodajalcev.

Znesek posredovanja ne sme presegati ene najemnine

Višina plačila za posredovanje agenciji pri najemu je po njihovem predlogu tako omejena na največ štiri odstotke pogodbene vrednosti, ki je določena kot zmnožek v najemni pogodbi določene najemnine in števila mesecev, za katere se najemna pogodba sklepa. A ta znesek ne sme presegati ene mesečne najemnine in ne sme znašati manj kot 150 evrov. Stroške nepremičninskega posredovanja v celoti nosi naročnik storitve. Najemnikom tako poleg stroška najemnine in varščine ne bo treba plačevati še stroška storitev, ki jih niso niti naročili niti prosili, pojasnjujejo v Levici.

Koordinator Levice Luka Mesec opozarja, da bodo z novelo zakona storili le prvi korak za izboljšanje položaja najemnikov stanovanj. Zaveda se, da ta za reševanje stanovanjskega problema ni dovolj, zato bodo predlagali dodatne ukrepe. Foto: STA Hkrati novela zakona preprečuje možnost delitve plačila za posredovanje med najemodajalcem in najemnikom ter omejuje višino dodatnih stroškov, ki si jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, na 150 evrov. Gre za stroške, ki jih nepremičninska družba lahko zaračuna izjemoma in v skladu z veljavnim cenikom. Poleg tega se mora stranka s temi stroški vedno strinjati že ob podpisu pogodbe o posredovanju.

Nepremičninski posredniki bodo ob zajeten kupček denarja

V praksi je zdaj tako, da mora lastnik stanovanja, ki želi stanovanje oddati v najem prek nepremičninskih posrednikov, agenciji načeloma plačati znesek posredovanja v višini ene najemnine. Agencija pa stroške posredovanja v višini ene najemnine zaračuna tudi najemniku. Če najemnina znaša 1.000 evrov, to posredniku prinese 2.000 evrov.

Po novem predlogu pa bi bili posredniki upravičeni do zaračunavanja le štirih odstotkov pogodbene vrednosti. Če bi najemodajalec stanovanje oddajal eno leto, bi mu posrednik lahko zaračunal največ 480 evrov oziroma 1.520 evrov manj kot prej.

Vlada se strinja s predlogom tega zakona. Ocenjuje, da bodo predlagane spremembe prispevale k spodbujanju dolgoročnejše oddaje in najema stanovanj ter posledično k večji stanovanjski varnosti najemnikov, zato jih podpira.

So nepremičninski posredniki postali poligon za nabiranje političnih točk Levice?

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru GZS, ugotavljajo, da nepremičninski posredniki postajajo priročen poligon za nabiranje političnih točk. Levici očitajo, da želi nanje prevaliti krivdo za visoke cene stanovanj. Te so takšne zaradi slabe stanovanjske politike, zato nižji stroški posredovanja dostopnosti stanovanj ne bodo prav nič povečali, so prepričani.

Zaradi vse bolj priljubljenega kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom in pomanjkanja stanovanj so cene najemnin poskočile v nebo. Najbolj v Ljubljani in na Obali. Foto: Thinkstock Opozarjajo, da gre v primeru posredovanja v prometu z nepremičninami za popolnoma neobvezno storitev, prek posrednikov se izpelje manj kot 50 odstotkov prometa, zato je že zdajšnja raven regulacije bistveno prestroga. Zakonske omejitve višine plačila za posredovanje po njihovih podatkih ne pozna nobena druga država EU. Zbornica bo zato v primeru sprejetja novele vložila prijavo na Evropsko komisijo, verjetno pa sprožila tudi ustavno presojo.

Za visoke cene kriva stanovanjska politika

Na visoke cene, tako nakupa kot kot najema nepremičnin, po njihovem mnenju vpliva predvsem pomanjkanje nepremičnin, še posebej stanovanj, na trgu. "Za to stanje je v veliki meri odgovorna ravno država, ki kljub opozorilom vseh deležnikov ne izvede nujnih ukrepov za zagon gradnje javnih najemnih stanovanj. Med temi ukrepi je gotovo najpomembnejša uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najemnine. To bi izvajalce stanovanjske politike motiviralo, da bi pospešeno gradili javna najemna stanovanja, s čimer bi tudi bistveno vplivali na ponudbo nepremičnin na trgu in posledično na cene," pojasnjujejo.

Kritičen do predlogov Levice je tudi Predrag Todić, nepremičninski posrednik in lastnik nepremičninske agencije Ljubljana nepremičnine. "Gre za izjemno populistično potezo Levice, ne reševanje bistva stanovanjske problematike. Tega v Levici niso sposobni izpeljati niti v dveh mandatih, saj nimajo nobenih izkušenj iz gospodarstva," je oster Todić.

Predrag Todić, nepremičninski posrednik in lastnik podjetja Ljubljana nepremičnine, opozarja, da je za znižanje cen nakupa in najema nepremičnin nujno temeljito prevetriti stanovanjsko politiko. Foto: Bojan Puhek Prepričan je, da se bo zaradi omejevanja višine posredovanja več nepremičninskih posrednikov odpovedalo tovrstnim poslom, saj ne bodo pokrili stroškov storitve. Posledično napoveduje slabšo in manj kakovostno storitev nepremičninskega posredovanja, več oddajanja nepremičnin na črno, manj davka od najemnin in tudi manj pobranega DDV.

Nujna je temeljita prevetritev stanovanjske politika

Opozarja, da je za znižanje cen nakupa in najema nepremičnin nujno temeljito prevetriti stanovanjsko politiko. "Politika mora zagristi v srž problema. Država mora poskrbeti za bistveno hitrejše postopke izdajanja gradbenih dovoljenj, državni uradniki morajo začeti sprejemati odgovornost za napačne in prepočasne odločitve, davek na oddajanje premoženja v najem je treba znižati, država mora bolj zaščititi tako najemnika kot najemodajalca," je prepričan Todić.

Vse to po njegovem mnenju bistveno pripomore k pomanjkanju nepremičnin, kar vodi v višje cene tako nakupa kot najema nepremičnin.