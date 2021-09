Že pred nemškimi volitvami je bilo veliko govora o novi vladni koaliciji med socialdemokrati SPD, stranko Zelenih in ekstremno levo stranko Die Linke. Glede na prve rezultate te tri stranke sicer nimajo dovolj glasov, da bi same sestavile vlado, zato nemški mediji poročajo, da v novi vladi - če jo bo sestavila zmagovalka volitev SPD - ne bo Die Linke, temveč najverjetneje liberalna FDP, ki je veliko bolj prijazna gospodarstvu.

Iz Die Linke so tudi že sporočili, da nameravajo ostati v opoziciji. Kljub temu pa določene dele programa Die Linke, kot sta obdavčitev premoženja in povečanje davka na dedovanje, podpirajo tudi SPD in Zeleni. Zato nemški bogataši že nekaj dni pospešeno selijo svoje premoženje v Švico, poroča Reuters.

Švica kot obljubljena dežela

Alpska država je že tradicionalno pribežališče za najbogatejše ljudi, ne samo iz Nemčije, temveč z vsega sveta. Prihod tujega kapitala se je, odkar se je začela epidemija koronavirusa, samo povečal, saj je politična stabilnost Švice v turbulentnih časih epidemije za mnoge investitorje zelo pomembna. Samo Nemci so v prvem četrtletju leta 2021 v Švico poslali več kot pet milijard evrov, kar pa ne vključuje delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov. Nemci so tako do aprila letos imeli v švicarskih bankah že za 37,5 milijarde evrov premoženja.

Vpliv volitev

Koliko denarja se je v zadnjih tednih prelilo iz Nemčije v Švico, še ni jasno, vendar si švicarski odvetniki, finančni svetovalci in bankirji po poročanju Reutersa manejo roke zaradi povečanega posla. "Veliko Nemcev se boji morebitne nove leve koalicije v Nemčiji," je za Reuters dejal upravitelj premoženja Florian Dürselen iz podjetja LGT Switzerland.

Prenos denarja na švicarski račun ni več dovolj

Švica je v zadnjih letih zaradi pritiska iz tujine postala veliko bolj transparentna glede tujega denarja v svojih bankah. Švicarske banke zato že nekaj let tujim državam posredujejo podatke o bančnih računih tujih državljanov. Zato samo odprtje računa na švicarski banki in prenos denarja na račun ni več zagotovilo, da nemški finančni urad ne bo obdavčil finančnih sredstev. Zato Nemci pospešeno iščejo nove načine, kako skriti denar pred nemškimi dacarji. Nekateri rešitev vidijo kar v švicarskem državljanstvu, drugi pospešeno investirajo v podjetja in projekte, katerih poslovanje je zaradi drugačne zakonodaje manj transparentno, tretji pa odpirajo posebne fundacije.