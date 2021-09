Po Merklovi potop?

Nemške volitve so pokazale, da so se volivci naveličali CDU/CSU na oblasti, a ne vedo točno, kakšno alternativo bi izbrali. Nemški parlament bo namreč popolnoma strankarsko razdrobljen, jasnega zmagovalca volitev pa ni.

Daleč so časi, ko sta SPD in še zlasti CDU/CSU na zveznih volitvah dobivala več kot štirideset odstotkov glasov. Takrat so bili v zahodnonemškem bundestagu poleg socialdemokratov in konservativcev samo še liberalci iz vrst stranke FDP. Ta stranka je bila jeziček na tehtnici, ki je odločila, kdo bo vladal v Bonnu.

Začetek razdrobljenosti v bundestagu

To igro so "pokvarili" Zeleni, ki se jim je uspelo prebiti v parlament leta 1983. Še bolj razdrobljen je postal bundestag po združitvi Nemčije, ko so v parlament prišli še nekdanji vzhodnonemški komunisti (PDS), ki so zdaj v vrstah Levice. Piko na i pa so dale volitve leta 2017, ki si v Berlin pripeljale še protimigrantsko AfD.

Obe vodilni stranki sta na letošnjih volitvah sta dobili okoli 25 odstotkov glasov. Če se je SPD že navadila na volilni izplen tam blizu 20 odstotkov, pa je tokrat prišla grenka ura resnice tudi za CDU/CSU, ki je letos (po odstotkih) dosegla svoj najslabši izidi v zgodovini na nemških zveznih volitvah.

Zvesta volilna baza CDU/CSU se krči

Dejstvo je, da CDU in tudi CSU, ki imata zgodovinske korenine kot stranki katoliških volivcev, nimata več tako zelo številne zveste volilne baze. Vse več je nihajočih volivcev. To so pokazala nihanja volilne podpore v javnomnenjskih anketah, na katera so vplivali posameznih dogodki.

Tako so CDU/CSU aprila prehiteli Zeleni, ko se sestrski stranki nista mogli hitro dogovoriti, ali bo skupni kanclerski kandidat vodja CDU Armin Laschet ali vodja bavarske CSU Markus Söder. Na koncu so izbrali Lascheta, čeprav je bilo že takrat jasno, da ne bo prinesel toliko glasov kot veliko bolj priljubljeni Bavarec.

Je za krizo CDU kriva Merklova?

Nato je spet šlo malce navzgor, dokler ni Laschetovo hihitanje ob ogledu posledic letošnjih hudih poplav oziroma hudournikov v Nemčiji, ki so ga posnele kamere, krivuljo zopet obrnilo navzdol.

Številni krizo CDU povezujejo z odhajajočo kanclerko Angelo Merkel. Res je, da je Merklovi uspelo z nepremišljeno politiko na stežaj odprtih vrat za migrante in begunce leta 2015 okrepiti AfD, ki ji je nato jemala glasove na desni.

Ni vsega kriva samo Merklova

Toda kriza stranke je še starejša od Merklove in je povezana z demografskimi spremembami v Nemčiji, pa tudi z zgoraj omenjenim trendom vse večje strankarske razdrobljenosti. Kljub temu, da so Merklovo pred migrantski krizo na stari celini slavili kot kraljico Evrope in železno kanclerko, v Nemčiji pa so jo nekateri rekli kar Mutti, mamica naroda, njen volilni izplen na volitvah ni bil kakšna izjemna zgodba v uspehu.

Le leta 2013 je CDU/CSU pod njenim vodstvom presegla mejo štiridesetih odstotkov (dobila je 41,5 odstotka), drugače je vedno ostala pod to mejo.

Scholz je bil najboljši med povprečnimi

Tudi po drugi stranki se tudi SPD ne more preveč veseliti. Njihov kanclerski kandidat Olaf Scholz je postal priljubljen med volivci le zato, ker je bil še najboljšimi med tremi povprečnimi kanclerskimi kandidati. Verjetno bi bila zgodba drugačna, če bi CDU/CSU v boj poslala Söderja, Zeleni pa Roberta Habecka namesto Annalene Baerbock.

Po drugi strani pa je treba ločiti med Scholzem in stranko. Dejstvo je, da je v zadnjem času v SPD vse močnejše levo krilo stranke, medtem ko je Scholz pripadnik desnega krila stranke in je velik trn v peti levi struji. Drugače povedano: nemški zmerni volivci imajo boljše mnenje o Scholzu kot o njegovi stranki.

Scholz bolj priljubljen kot njegova SPD

To se je pokazalo tudi pri izidu volitev. Čeprav je bil Scholz kot kanclerski kandidat precej bolj priljubljen kot Laschet in Baerbockova, pa stranka SPD ni zmogla zmagati pred CDU/CSU z občutno razliko.

Zelene nerodnosti

Zaradi letošnjih volitev si lahko pulijo lase tudi Zeleni. Še pred meseci se jim je nasmihala zmaga, nato pa so s kandidaturo Baerbockove (zaradi ženskega statuta v stranki je imela prednostno pravico kandidature pred Habeckom) sami sebi uničili sanje. Res je, da jim je v primerjavi z volitvami leta 2017 (po teh volitvah so postali najmanjša stranka v bundestagu), uspel velik skok, a upali so na več.

FDP brez nadaljnega preboja

Nekje na istem so ostali liberalci (FDP), ko so leta 2017 dobili 10,7 odstotka glasov. Takrat njihov vodja Christian Lindner, ki je po izpadu leta 2013 znova pripeljal v bundestag, ni želel vstopiti v t.i. jamajško koalicijo s CDU/CSU in Zelenimi ter je rajši ostal v opoziciji. Tokrat se bo verjetno odločil drugače.

Nazadovanje AfD

AfD je bila po svoje velika zmagovalka volitev leta 2017, ko je dobila kar 12,6 odstotka glasov. Zdaj je več ali manj ostala na istem, kar pomeni, da ji ni uspelo najti novih volivcev (migrantska tema se je malce izpela, nasprotovanju zajezitvenim ukrepom v času pandemije pa tudi ni prineslo veliko glasov). Njihove volilne trdnjave so na vzhodu države oziroma, če smo še natančnejši, na Saškem in v vzhodni Turingiji.

Neuspeh Levice

Nezadovoljni so lahko tudi v Levici, ki je trepetala, ali ji bo uspelo letos preseči petodstotni volilni prag. Ta stranka, ki je v svojem bistvu regionalna stranka vzhodnonemških dežel, je v procesu nazadovanja. Nekoč je bila protestna stranka Vzhodnih Nemcev, zdaj pa ji je to vlogo v veliki meri odnesla AfD. Po drugi strani pa ji nekaj glasov vzela (nazaj) tudi SPD. Po prvih izjavah si v novem sklicu Levica želi opozicijske vloge.

Šele bližnja prihodnost bo povedala, kakšna na koncu vladna koalicija v Berlinu. Ne bo presenečenje, če se bo sestavljanje nove vlade zavleklo in bo Merklova še nekaj časa opravljala tekoče posle. Spomnimo: leta 2017 so bile volitve 24. septembra, Nemčija pa je novo vlado dobila šele sredi marca 2018.