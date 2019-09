Nekoč enega najmočnejših borznih igralcev država pošilja v bankrot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sergej Racman, nekdanji finančnik, zdaj pa igralničar in lastnik ljubljanskega Koloseja, je dolga leta uspešno premagoval upnike, med katerimi so tudi državne banke. Toda v zadnjih tednih so se razmerja obrnila.