Banke udarile v poslovno srce pobeglega Sergeja Racmana

Prodaja Koloseja, največjega kinokompleksa v državi, s katero ga je Sergej Racman želel rešiti pred upniki, je bila nezakonita. Tako je po naših informacijah odločilo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Racman je pred leti za 15 milijonov evrov prodal kompleks v ljubljanskem BTC, čeprav naj bi vedel, da je Kolosej insolventen in bo s tem oškodoval upnike. Kompleks je svojemu poslovnemu partnerju Davorinu Vidmarju prodal s štiriletnim odložnim plačilnim rokom, kupnina pa do danes ni bila poravnana.

Če bo sodba pravnomočna, bo Racman dokončno izgubil kompleks kinodvoran, ki ga je zgradil in odprl leta 2001. Predstavljal je njegovo osrednje premoženje, do danes pa mu je prodaja kinovstopnic prinašala visoke prihodke. Samo lani je Kolosej ustvaril šest milijonov evrov prihodkov in pol milijona evrov dobička.

Nepremičnina se bo vrnila v stečajno maso družbe Kolosej, ki jo je nekdaj obvladoval Racman. O tem, ali jo bodo prodali naprej, komu in po kolikšni ceni, pa bosta odločala Nova Ljubljanska banka (NLB) in podjetje Ledava, ki je od NLB kupilo večino terjatev do Koloseja.

Foto: Žiga Ponikvar

Odpisati je skušal 25-milijonske dolgove

Že leta 2012 je Racman dejavnost prodaje kinovstopnic, s tem pa tudi denarni tok, z družbe Kolosej prenesel na podjetja, s katerimi vsaj uradno ni bil povezan. Zaradi tega je začel Kolosej izgubljati prihodke in poslovati z visoko izgubo. Pozneje so banke z izvršbami hotele zarubiti kinokompleks in ga prodati na dražbi, a je Racman to preprečil.

Nepremičnino je prodal podjetju SIP Nepremičnine. Tega obvladuje Davorin Vidmar, ki je za Racmana lobiral za igralniško koncesijo v Vrtojbi. S tem se je Racman rešil iz na videz brezizhodnega položaja. Nepremičnina je bila namreč varna pred bankami, ki so proti Koloseju vlagale izvršbe, Vidmar pa jo je tržil naprej zdajšnjim najemnikom.

Družbo Kolosej, ki je bila pred tem lastnica nepremičnine, je Racman poslal v prisilno poravnavo, v kateri je načrtoval 96-odstotni odpis 25-milijonskih obveznosti. Upniki se s tem niso strinjali, tako da je družba leta 2017 končala v stečaju, toda nepremičnina se do danes ni vrnila v stečajno maso.

Foto: Interpol Banke, ki so sicer imele še vedno vpisane hipoteke na nepremičnini, so bile druga za drugo prisiljene v prodajo terjatev do Koloseja. Po naših informacijah so jih odkupila podjetja, ki jih prek družinskih članov obvladuje Racman.

Da je s prodajo oškodoval upnike, sta menili tako NLB kot ena od največjih upnic Koloseja kot upraviteljica Andreja Terpotec, ki je bdela nad prisilno poravnavo Koloseja. Zdaj je enako ugotovilo še sodišče prve stopnje.

Grozi mu več let zapora

Proti Sergeju Racmanu, nekoč finančniku, zdaj pa igralničarju, zaradi sporne prodaje Koloseja poteka tudi sojenje, v katerem mu očitajo kaznivo dejanje oškodovanja upnikov. Za to mu grozi do pet let zaporne kazni.

Aprila letos je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekal predobravnavni narok, na katerem se je Racman izrekel za nedolžnega. Racman se je na sodišču zagovarjal, da je podjetje SIP nepremičnine poravnalo kupnino za kinokompleks. To po naših informacijah ne drži. Racman je namreč stečajnega upravitelja Koloseja Tomaža Čada obvestil, da želi poravnati kupnino, vendar zahteval, naj banke pred tem izbrišejo hipoteke oziroma zavarovanja na nepremičnini. To pa se (še) ni zgodilo.

Večina kupnine, ki bi jo Racman oziroma podjetje SIP Nepremičnine plačalo za Kolosej, pa ne bi prišla do bank. Te so se v veliki večini že umaknile iz zgodbe in prodale terjatve do Koloseja. Kot rečeno, naj bi jih odkupila podjetja, povezana z Racmanom.