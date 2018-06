Sergej Racman obtožen oškodovanja upnikov Kolosej kinematografov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo je obtožnico vložilo zoper eno pravno in dve fizični osebi, so na tožilstvu časniku odgovorili na vprašanje, ali so na podlagi ovadbe NLB zaradi oškodovanja upnikov v primeru družbe Kolosej že vložili obtožnico zoper Racmana.

Za oškodovanje upnikov je zagrožena kazen do petih let zapora.

NLB je kazensko ovadbo vložila zaradi prodaje kompleksa kinodvoran, ki so jih Kolosej kinematografi prodali družbi SIP nepremičnine. Banka je opozorila na štiriletni rok za plačilo kupnine v vrednosti 18,3 milijona evrov. Poleg tega je Racman SIP nepremičninam stavbo izročil brez kakršnegakoli nadomestila ali odškodnine za uporabo objekta do plačila kupnine ter brez soglasja hipotekarnih upnikov, navaja Delo.

Racman je s to potezo NLB preprečil prodajo nepremičnine. "Dolžnik oz. njegovo poslovodstvo sta z odtujitvijo premoženja na insolventno družbo SIP nepremičnine, od katere ni mogoče pričakovati plačila kupnine, oškodovala tako dolžnika kot tudi njegove upnike," so leta 2015 po vložitvi ovadbe opozorili v NLB.

Banka je imela s kompleksom kinodvoran zavarovanih 12,8 milijona evrov terjatev do Koloseja. Terjatve je nato v paketu s preostalimi terjatvami prodala družbi Ledava investicije.