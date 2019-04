Nekdanji šef znane ljubljanske restavracije spreminja trg nepremičnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so iznašli rešitev, ki lahko povzroči revolucijo na 45.000 milijard evrov vrednem mednarodnem trgu nepremičnin, se strinjajo strokovnjaki z vsega sveta, ki so na nedavnem prestižnem tekmovanju tehnoloških startupov v Švici ljubljanskemu podjetju Blocksquare podelili prvo nagrado in z njo ček za 100.000 ameriških dolarjev. Kaj natanko pa Blocksquare sploh dela? Na kratko: podjetje ponuja nov pristop k nakupu, lastništvu in prodaji nepremičnin.

Blockchain in tokenizacija nepremičnin? Sliši se zapleteno, a pravzaprav ni.

Podjetje Blocksquare sta ustanovila Denis Petrovčič (levo) in Viktor Brajak (desno). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Blocksquare je eno od tako imenovanih blockchain podjetij, kar pomeni, da razvijajo tehnološko platformo, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov oziroma na blockchainu. Ta je med drugim tudi osnova kriptovalut, kot je bitcoin.



Rešitev, ki jo ponuja Blocksquare, omogoča tokenizacijo nepremičnin. Kaj to pomeni, nam je razložil Denis Petrovčič, soustanovitelj in direktor podjetja Blocksquare.

Kaj je glavna prednost blockchaina?

"O tem se v zadnjih letih veliko piše in govori, le malokdo pa se zaveda pravega potenciala. Gre za prvo tehnologijo, ki nam omogoča beleženje resnice, brez da bi morali zaupati centralni entiteti, kot je banka ali državna ustanova," je najbolj privlačno lastnost blockchaina oziroma tehnologije veriženja podatkovnih blokov izpostavil Petrovčič.

Kaj natanko dela Blocksquare?

"V podjetju Blocksquare smo na osnovi blockchaina razvili rešitev, ki strankam omogoča, da katero koli nepremičnino na svetu razdelijo na 100.000 digitalnih delnic (gre za kriptožetone ali tokene, od tod izraz tokenizacija)," je pojasnil Petrovčič.

Poudaril je, da je takšna rešitev koristna tako za podjetja kot za posameznike, ki iščejo ugodno nepremičninsko naložbo.

Blocksquare omogoča zelo preprosto pridobitev lastniškega deleža v nepremičnini, pa čeprav je ta v drugi državi. Potencialni vlagatelj pravzaprav potrebuje samo internetno povezavo. Foto: Pixabay

"Podjetja, ki imajo v lasti in upravljanju več naložbenih nepremičnin na manj likvidnih trgih, kot je tudi Slovenija, težko najdejo dovolj potencialnih kupcev. Z našo rešitvijo lahko za nepremičnino v vrednosti deset milijonov evrov zdaj najdejo deset kupcev, ki iščejo nepremičninsko naložbo v vrednosti enega milijona. Pred tem so se morali mesece ali celo leta pogajati s peščico tistih, ki jih zanimajo večje naložbe."

Prednost za vlagatelje je še bolj očitna - na zelo preprost način lahko postanejo solastniki naložbene nepremičnine kjerkoli na svetu. "Takšne digitalne delnice vlagateljem omogočajo, da svoj nepremičninski naložbeni portfelj ustvarijo po meri in da pri prodaji nepremičnine nato niso odvisni od sovlagateljev. Svojo naložbo lahko namreč prodajo prej kot v klasičnih sedmih do desetih letih."

Pilotni projekt tokenizacije nepremičnine podjetja Blocksquare je potekal na parkirišču ljubljanskega Tehnološkega parka. Lastništvo enega od parkirnih mest so prek platforme namreč razdelili med devetnajst vlagateljev iz osmih držav. Foto: STA

Petrovčič je še dodal, da gre zaradi tokenizacije tudi za bolj likvidno naložbo, saj je izpostavljena globalnemu trgu. Če je tokenizirana, lahko vsak kupi nepremičnino v Braziliji ali na Norveškem, na primer. "Lastniki digitalnih delnic nepremičnine lahko z njimi tudi trgujejo na različnih spletnih borzah, kot solastniki pa so upravičeni tudi do prejemanja dividend od najemnin, če se nepremičnina oddaja."

Kdor bi imel prek rešitve, ki jo ponuja Blocksquare, lastniški delež v gospodarski nepremičnini, kot je na primer polje vetrnih elektrarn, bi bil upravičen do ustreznega deleža prihodka, ki ga nepremičnina ustvarja. Foto: Matic Tomšič

Zanimanje za rešitev Blocksquarea je izredno veliko, potencialni partnerji jih kličejo z vsega sveta

Blocksquare je konec marca zmagal na mednarodnem dogodku CV Summit v švicarskem Zugu, kjer je svoje projekte predstavilo več kot 400 blockchain podjetij z vsega sveta.

Glede na to, da so bili v žiriji ugledni strokovnjaki iz vseh gospodarskih sfer, je bila zmaga, ki jo je pospremila tudi denarna nagrada v višini 100.000 ameriških dolarjev (89.000 evrov), ne le veliko priznanje, da se projekt ekipe Blocksquare razvija v pravo smer, temveč tudi velik poslovni preboj.

"Ček za 100.000 ameriških dolarjev je bil seveda dobrodošel, a zame so bili največja nagrada in ogromna motivacija za naprej nasmehi na obrazih celotne ekipe in bližnjih, ki mi ves čas stojijo ob strani," je dejal Petrovčič. Foto: Blocksquare

"Takšna zmaga v očeh naših potencialnih poslovnih partnerjev velja za veliko potrditev kakovosti našega dela," je pomembnost uspeha v Švici opisal Petrovčič.

Dodal je, da jih zaradi zanimanja za njihovo platformo že zdaj kličejo z vsega sveta. Sklenili so tudi že nekaj pomembnih partnerstev: pred kratkim so podpisali pogodbo o sodelovanju s svetovno znano revizijsko družbo Deloitte, lani so jih povabili tudi v elitni podjetniški pospeševalnik Fusion v Ženevi.

Blocksquare na seznamu podjetij, ki delujejo pod okriljem pospeševalnika Fusion. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od šefa znane ljubljanske restavracije do nepremičninarja prihodnosti

Denis Petrovčič, ki je po izobrazbi sicer arhitekt, je med letoma 2008 in 2012 vodil znano azijsko restavracijo Shambala v Ljubljani, ki so jo ustanovili v družinskem krogu.

Denis Petrovčič meni, da ima rešitev, ki jo na temeljih blockchaina razvija Blocksquare, ogromen potencial. "Na trgu naložbenih nepremičnin nas bo ta tehnologija pripeljala iz sedanjosti, kjer se lastništvo stavbe v povprečju zamenja enkrat na desetletje, v novo dobo, kjer digitalni deleži neke nepremičnine zamenjajo lastnika tudi do stokrat v minuti." Foto: Blocksquare

Na nepremičninsko področje se je podal leta 2015 s projektom Študentska hiša, ki ponuja nastanitve študentom v več mestih po Sloveniji.

S tehnologijo veriženja podatkovnih blokov se je začel ukvarjati leta 2016. "Po skoraj 4 mesecih prebiranja materialov o blockchainu in učenja sem se opogumil ter o tej temi načel pogovor z Viktorjem Brajakom, sicer odličnim prijateljem in solastnikom priznanega tehnološkega podjetja Medius."

Petrovčič je pojasnil, da sta z Brajakom menila, da bo blockchain tehnologija današnjemu internetu dodala nov sloj funkcionalnosti, ki bo močno pospešil trgovanje ter izmenjavo vrednosti. Ta sklep je bil tudi povod za njuno skupno ustanovitev podjetja Blocksquare.

Ekipa Blocksquare trenutno šteje 35 članov. 15 jih dela neposredno za Blocksquare, 20 pa jih podporo nudi iz podjetja Medius, ki ga je sicer ustanovil Viktor Brajak, eden od soustanoviteljev Blocksquarea. Foto: Blocksquare

Denis Petrovčič je sicer tudi direktor in ustanovitelj nepremičninskega podjetja NDP, ki v imenu vlagateljev upravlja s tokeniziranimi nepremičninami in mednje distribuira donos od najemnin prek kriptožetona PropTokenRENT, ki ga je razvil Blocksquare.

Nasvet za nadobudne slovenske podjetnike: "Ne pozabite vzeti dežnika!"

Denisa Petrovčiča smo vprašali tudi, kaj bi svetoval Slovencu, ki meni, da ima dobro poslovno idejo, a zaradi strahu pred neuspehom z njo ne upa iti na trg.

"Dobra ideja je seveda pomembna, vendar pa je za uresničitev ideje treba narediti tudi načrt razvoja in dela ter na svojo stran pridobiti sposobne sodelavce. Poiščite samo take, ki lahko neposredno vplivajo na izdelavo produkta. Brez njih bo ideja namreč ostala samo to - ideja. Pomembno je tudi, da jim še pred začetkom dela dokažete, da trg res potrebuje rešitev, ki jo nameravate razviti."

Petrovčič še dodaja, da se mora nadobudni podjetnik navaditi na neuspehe, ti pa so pomembni, ker z njimi pridobivamo izkušnje. Po njegovem mnenju je pogosto tako, da več neuspehov prinese več možnosti za učenje. Foto: Mediaspeed

"V deželi podjetništva je večino časa deževno, ko posije sonce, pa vseeno ne pozabite vzeti dežnika. Za vsak primer," je pred morebitnimi neuspehi, ki lahko na podjetnika prežijo na vsakem koraku, še posvaril Petrovčič.

