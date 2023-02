Neizkušeni vlagatelji pogosteje izgubijo prihranke. Ne bodite med njimi!

Oglasno sporočilo

Foto: Nekster

Slovenci v bankah in hranilnicah hranimo več kot 30 milijard evrov sredstev, kar nas glede na deleže med posameznimi naložbenimi tipi uvršča med bolj konservativne narode. Od omenjenega zneska približno tri četrtine leži na računih, preostanek pa na depozitih. Pri optimističnih predpostavkah smo samo lani Slovenci izgubili dobrih 300 milijonov evrov kupne moči, pri črnogledih pa krepko več. To je več od tržne kapitalizacije Cinkarne Celje oz. približno toliko, kot znaša celotna vrednost Luke Koper ali pa Telekoma Slovenije. Ni malo, ne?

Na trgu obstaja veliko alternativ, tako z lastnostmi depozitov kot tudi z lastnostmi lastniškega kapitala. Je pa na drugi strani lahko tveganje višje in v nekaterih primerih tudi izredno visoko. Zato je ključno, da je razmerje med tveganjem in morebitnim donosom obrnjeno v vašo korist.

"Povprečna triletna donosnost strategije visoke likvidnosti znaša 17,34 odstotka, strategija visokih donosov pa kar 21,24 odstotne točke," Nejc Apšner, direktor Nekster Finance, d. o. o.

Neizkušeni vlagatelji preveč tvegajo in posledično izgubijo

Raziskava z naslovom Stockholdings of first-time and more experienced investors iz leta 2017, v kateri so se švedski strokovnjaki lotili analiziranja razlik med izkušenimi in neizkušenimi vlagatelji, je pokazala zanimive rezultate. Raziskovalci so ugotovili, da se neizkušeni vlagatelji pri podajanju v svet investiranj preveč izpostavljajo tveganju in na dolgi rok ustvarjajo slabše rezultate od izkušenih vlagateljev. Vzrok za slabšo donosnost gre iskati v nepoznavanju produktov, pomanjkanju informacij, nerazumevanju tveganja in tudi pohlepa.

Raziskava tudi ugotavlja, da je enak vzorec opaziti pri vlagateljih vseh starosti. Zato je na mestu opozorilo vsem, ki iščete alternativo bančnim depozitom, da več poudarka daste stabilnosti gibanj svojih prihrankov.

Brez tveganja do šestodstotne letne donosnosti

Ali obstajajo naložbe, ki zagotavljajo večjo mero stabilnosti in cvetijo v okolju naraščajočih obrestnih mer? Obstajajo. Med te uvrščamo ponudnike platform za odkup terjatev, še posebej tiste, terjatve katerih so zavarovane, saj je tveganje za vlagatelja v tem primeru praktično neobstoječe. Donosi tovrstnih produktov se gibljejo sorazmerno z obrestnimi merami na trgu in so zaradi politike centralnih bank v naraščajočem trendu.

Platforma Nekster je v Sloveniji največja platforma, ki ponuja investiranje v zavarovane odkupe terjatev. Na platformi Nekster, ki povezuje investitorje in na drugi strani podjetja, ki bi rada prišla do likvidnostnih sredstev na preprost način, uporabnikom omogočajo brezplačno odprtje računa, minimalna naložba pa znaša le en evro.

Vloga Neksterja je, da omogoča varno investiranje na zelo preprost in dostopen način vsem, ne glede na višino kapitala, ki ga imajo na voljo za varčevanje. Predvsem pa ponujajo produkt, ki omogoča varno in visoko likvidno alternativo depozitom. Gre za produkt, ki ima varne in stabilne donose ne glede na nihanja trgov, zato je pomembno, da je del vsakega naložbenega portfelja.

Povprečna donosnost investitorjev na platformi Nekster je leta 2022 krepko presegla donosnost bančnih depozitov ter tudi delniških trgov, saj je dosegla 6,04 odstotka.

"Donosnost naše strategije visoke likvidnosti v zadnjih 12 mesecih znaša pet odstotkov, donosnost strategije visokih donosov pa 6,04 odstotne točke. Povprečna triletna donosnost strategije visoke likvidnosti tako znaša 17,34 odstotka, strategija visokih donosov pa kar 21,24 odstotne točke," je dodal Nejc Apšner.

Naročnik oglasne je NEKSTER FINANCE, D. O. O.