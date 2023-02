Kam z denarjem v letu 2023?

Oglasno sporočilo

Če smo mislili, da sta bili leti 2020 in 2021 nenavadni, nam je leto 2022 dokazalo, da je lahko presenečenj še več. Najpomembnejši delniški indeksi so najvišjo vrednost dosegli že prvi trgovalni dan leta, nato pa do konca leta nihali pod to vrednostjo. Kaj pa nas čaka v letu 2023? Kje lahko vlagatelji najdejo pravo naložbo za svoje prihranke?

Morgan Stanley: Previdno z delniškimi naložbami

Delnice so v letu 2023 priporočljive za pogumnejše vlagatelje, ki bodo ob morebitnem nadaljevanju večjega nihanja trgov še vedno lahko mirno spali. Za veliko večino je primernejši previden pristop k upravljanju s prihranki, je zapisala Lisa Shalett, vodja upravljanja investicijske banke Morgan Stanley.

Kot menijo analitiki investicijskega velikana, v letu 2023 ne pričakujte trajnega okrevanja delnic na razvitih trgih, saj bomo še naprej priča visokim nihanjem. Glavna razloga za to trditev sta dva:

1. Visoka vrednotenja : razmerje med stopnjo tveganja in pričakovanimi rezultati, ki jo na podlagi trenutno znanih podatkov sprejmejo vlagatelji, je podpovprečno glede na zgodovinske podatke.

2. Visoka pričakovanja : pričakovanja vlagateljev glede poslovnih rezultatov so za pojme analitikov Morgan Stanley previsoka, saj ne upoštevajo ostrejše denarne politike ter inflacije, ki bo razvrednotila vrednost prihrankov. Analitiki Morgan Stanley pričakujejo odmik indeksov za od 15 do 20 odstotkov, preden bo prišlo do okrevanja.

Več priložnosti za investiranje v delnice analitiki vidijo v delnicah podjetij držav v razvoju. Vrednotenja delnic na teh trgih so zgodovinsko nizka, vrednost ameriškega dolarja pa se je znižala in ne predstavlja več takega pritiska za finance razvijajočih se držav. Vsekakor pa bodite pripravljeni na visoka nihanja tečajev tako navzgor kot tudi navzdol, zato tovrstne naložbe niso primerne za vsakega vlagatelja.

Do 20-odstotne donosnosti v treh letih brez visokega tveganja

Kombinacija upočasnjene gospodarske aktivnosti in visoke inflacije po mnenju analitikov Morgan Stanley kaže na potrebo po večjem poudarku na naložbah s fiksnim donosom. Le-te so najprimernejše za omejitev nihanj vašega naložbenega portfelja ter predstavljajo najboljšo varovalko pred morebitnimi negativnimi gibanji na splošnih delniških trgih.

Pri naložbah s fiksnim donosom skoraj vedno govorimo o oblikah dolžniškega kapitala (posojila, obveznice in depoziti). Med naložbami s fiksnim donosom Slovenci največ poudarka damo na depozite, čeprav v trenutnem okolju le-ti predstavljajo garancijo realnih negativnih donosov. Do zdaj smo resen premik iz depozitov opazili na nepremičninskem trgu, kar je med drugim pripomoglo k nadpovprečni rasti cen nepremičnin v Sloveniji.

V zadnjih letih so se dobro izkazale naložbe v terjatve, ki so se izkazale za stabilno in donosno naložbo za vlagatelje. Na platformi Nekster, ki povezuje investitorje in na drugi strani podjetja, ki bi rada prišla do likvidnostnih sredstev na preprost način, uporabnikom omogočajo brezplačno odprtje računa, minimalna naložba pa znaša le en evro.

Vloga Neksterja je, da omogoča varno investiranje na zelo preprost in dostopen način vsem, ne glede na višino kapitala, ki ga imajo na voljo za varčevanje. Predvsem pa ponujajo produkt, ki omogoča varno in likvidno alternativo depozitom, zavarovanim obveznicam itd. Gre za produkt, ki ima varne in stabilne donose ne glede na nihanja trgov, zato je pomembno, da je del vsakega naložbenega portfelja.

Kaj pa pomeni izraz zavarovana posojila? Kako lahko družba Nekster to zagotovi?

"Gre za poimenovanje, s katerim vlagateljem sporočamo, da sredstva nalagajo v naložbe, ki imajo zavarovanje v primeru neplačila pri kreditni zavarovalnici in s pomočjo rezervnega sklada, ki ga izvajamo za namene preventive. To pomeni, da mi ščitimo premoženje vlagateljev z vsemi razpoložljivimi rešitvami," pravi Nejc Apšner, direktor družbe Nekster Finance, d.o.o.

Nekster je v letu 2022 krepko presegla donosnost bančnih depozitov ter tudi delniških trgov, saj je dosegla 6,04 odstotka.



"Donosnost naše strategije visoke likvidnosti v zadnjih 12 mesecih znaša pet odstotkov, donosnost strategije visokih donosov pa 6,04 odstotne točke. Povprečna triletna donosnost strategije visoke likvidnosti tako znaša 17,34 odstotka, strategija visokih donosov pa kar 21,24 odstotne točke," je še dodal Nejc Apšner.

