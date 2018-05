Najboljši "team building" v naši deželi

Šport dvigne, aktivira, motivira in razveseljuje. V kombinaciji z dobro hrano in izvrstno glasbo je kombinacija še boljša. Vse pa popolna kombinacija za srečne, zadovoljne in učinkovite zaposlene. In prav vse to združuje dogodek, ki bo 14. junija potekal v Parku in Hali Tivoli: Business Run Ljubljana.

Na ta dan bo Ljubljana gostila svoj tretji Business Run: atraktiven tekaški dogodek z elementi “team buildinga”, mreženja, izborne kulinarike in vrhunske glasbe.

Dogodek je namenjen vsem naveličanim klasičnih poslovnih druženj, vsem tistim, ki cenijo pristnost in iskrenost, so aktivni ter si želijo nekaj drugačnega. Predvsem pa tistim, ki se zavedajo moči timskega duha in ga znajo pravilno uporabiti za svojo poslovno (in osebno) rast.

Pripravite se na junijski tek

Organizatorji največjega "team building" dogodka pri nas, Merkur zavarovalnica Business Run Ljubljana, še pred osrednjim dogodkom, 14. junija, organizirajo štiri "pripravljalna" športna druženja s sodelavci, štiri brezplačne skupinske športne dogodke, ki vključujejo nordijsko hojo, tek in jogo. Dva srečanja sta že za nami, naslednja dva pa se bosta zgodila 24. 5 in in 7. 6. Se dobimo ob 18. uri pri kotalkališču, v parku Tivoli?

Po uvodnem pozdravu in skupinski fotografiji bo šla ena skupina na nordijski pohod po Tivoliju, druga skupina pa na lahkoten rekreativni tek okoli hriba. Lahko računate, da bo pohod trajal približno 1 uro, tekači pa bomo pretekli v dveh skupinah 6 km in 10 km. Vodenje pohoda in teka bo prevzela ekipa projekta Priprave, tako da boste v varnih rokah.

Četrtek, 24.5. ob 18.00 Četrtek, 7.6. ob 18.00 Dogodek je brezplačen, prijava ni potreba. Pohodniške palice pa le prinesite s seboj. Na Na povezavi si v fotogaleriji oglejte drugo pripravljalno športno druženje. V videoposnetku preverite utrip iz drugega športnega druženja.

Tek ali nordijska hoja. Kulinarika Jezeršek. Koncert Magnifica.

Vse to so atributi dogodka, ki se bo po vzoru dogodkov, ki se vrstijo po vsej Evropi, zgodil čez slab mesec v naši prestolnici.

V prvem delu, ki bo, kot omenjeno, potekal v Parku Tivoli, se boste s svojo 3-člansko ekipo podali na štafetni tek. Vsak od članov ekipe bo s štafetno palico pretekel svoj krog v dolžini nekaj več kot 3 km. Časi vseh sodelujočih v ekipi se bodo sešteli, najboljše ekipe pa nagradile.

Dogodek je v prvi vrsti namenjen spodbujanju skupinskega duha med zaposlenimi.

Tiste, ki vam tek ne diši ali se iz kakršnegakoli drugega razloga ne morete udeležiti štafetnega tekaškega podviga, vabijo, da se preizkusite v nordijski hoji. Štart in trasa bosta enaki kot tekaška. Prijavite se v trojkah, prehodili pa boste le en ''krog''.

Na štafetnem teku ali nordijski hoji se sodelavci povežete, ogrejete v parku Tivoli, pozneje v dvorani Tivoli pa bodo vaše brbončice razvajali mojstri Kulinarične hiše Jezeršek. Za glasbene užitke bo na odru poskrbel Magnifico.

Priložnost za "team building" podjetja

Bistvo vsake organizacije so ljudje s strokovnimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi, ki podjetju prinašajo dodano vrednost. Odličnost učinkovite organizacije se kaže v njegovi vodstveni in korporativni kulturi. Zato je pomembno, da ju negujete, razvijate in ohranjate v "dobri kondiciji".

Poleg upravljanja talentov in delovne uspešnosti, oblikovanja optimalnih ekip, programov prezaposlitve in še mnogočesa, kar prispeva k boljšemu vodenju in posledično boljši klimi v podjetju, je za podjetje ena najboljših investicij tudi t. i. "team building".

Tako radi poimenujemo vse situacije, ki združujejo zaposlene zunaj delovnega mesta, pa naj bo to na raftingu, pikniku, vzponu na hrib, obisku adrenalinskega parka, kreativni delavnici in še in še. Lokacijo prilagajamo namenu in cilju, ki ga želimo med zaposlenimi s tem doseči.

Če si želite med sodelavci okrepiti skupinski duh in kolegialnost, povečati pripadnost podjetju ter posledično izboljšati motivacijo in učinkovitost, potem je sodelovanje na Business Run Ljubljana skoraj logična poteza.

Poslovno okolje še nikoli ni bilo tako sproščeno, zabavno, aktivno in nepozabno!