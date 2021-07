Najbogatejši Zemljan predal vodenje Amazona

Ustanovitelj podjetja Amazon Jeff Bezos je februarja napovedal, da bo kmalu zapustil položaj glavnega izvršnega direktorja in zasedel mesto izvršenega predsednika nadzornega odbora podjetja. To se je danes, po 27 letih na čelu podjetja, tudi zgodilo. Njegovo mesto je zasedel Andy Jassy.

Bezos je Amazon ustanovil leta 1994 kot spletno prodajalno knjig, podjetje pa se je nato profiliralo kot eden največjih internetnih veletrgovcev na svetu. Vse večja vrednost Amazona je Bezosu prinesla tudi naziv najbogatejšega Zemljana. Po oceni revije Forbes je njegovo premoženje vredno 201,8 milijarde dolarjev.

Naslednik Bezosa bo Andy Jassy, ki je v podjetju že skoraj četrt stoletja. 53-letnik ima velike zasluge, da je Amazon postal kralj oblaka, saj je leta 2003 ustanovil Amazon Web Services, platformo za računalništvo v oblaku, ki jo uporablja na milijone podjetij, organizacij in posameznikov po vsem svetu.

Za Amazonom je sicer odlično poslovno leto, saj so lani v primerjavi z letom 2019 dobiček povečali za 84 odstotkov, prihodki pa so lani znašali 386 milijard dolarjev.

Kakšna bo njegova vloga v podjetju?

Foto: Reuters Bezos bo po novem izvršni predsednik nadzornega odbora podjetja, kar pomeni, da podjetja ne zapušča. Kot poročajo ameriški mediji, bo zdaj njegova vloga bolj svetovalna in da se je odločil za podoben korak kot pred tem tudi ustanovitelj Microsofta Bill Gates.

"Bezos v resnici ne odhaja nikamor. Bolj gre za prestrukturiranje, kaj bo kdo počel," je za Sky News dejal finančni direktor Amazona Brian Olsavsky.

Bezos bo tako še naprej ostal največji posamični lastnik Amazona, saj ima nekaj več kot deset odstotkov delnic podjetja in si tako zagotavlja besedo pri strateških usmeritvah podjetja. Ob tem bo še vedno vpet v poslovanje in smernice Amazona.

Zaposluje 1,3 milijona delavcev

Medtem ko je pandemija bolezni covid-19 večini gospodarstva prinesla težave, je Amazon cvetel in lani zaposlil 400 tisoč ljudi, skupaj pa zdaj število zaposlenih po vsem svetu znaša 1,3 milijona. Zaradi pandemije so ljudje ostajali doma in intenzivno naročali prek spleta. Prodaja v fizičnih trgovinah Amazona, kamor je všteta tudi špecerija Whole Foods, je padla za osem odstotkov.