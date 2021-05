Nad napovedmi: skupina Intereuropa zvišala prihodke in dobiček

Skupina Intereuropa je po nerevidiranih podatkih v prvem četrtletju letos ustvarila 39,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke več kot v enakem četrtletju lani in štiri odstotke nad načrti. Čisti dobiček se je povzpel za 129 odstotkov na 1,2 milijona evrov in je bil za 319 odstotkov višji od načrtovanega.

Skupina je bruto dobiček iz poslovanja povečala za tri odstotke na 3,1 milijona evrov, kar je za 27 odstotkov več od načrtov. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 31 odstotkov na 1,5 milijona evrov in načrtovanega presegel za 173 odstotkov. Na preseganje je pomembno vplivala nižja vrednost amortizacije zaradi spremembe življenjske dobe nepremičnin, je družba danes sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Izid financiranja je bil boljši od načrtovanega, na kar so pomembno vplivali nenačrtovani prihodki iz naslova tečajnih razlik v Ukrajini. To je vplivalo tudi na boljši izid financiranja v primerjavi z lani, ko so bile izkazane negativne tečajne razlike v Ukrajini. Prav tako so letos nižji odhodki za obresti na prejeta posojila, so v poročilu zapisali v družbi.

"Skupina je v prvem četrtletju dosegla rast ključnih kazalnikov poslovanja," so poudarili in napovedali izvajanje nadaljnje okrepljene trženjske aktivnosti in zagotavljanje logistične podpore. Neto finančni dolg skupine je znašal 40,8 milijona evrov, kar je za 3,6 milijona evrov manj kot ob koncu leta 2020.

Do konca leta načrtujejo pet milijonov dobička

V skupini letos načrtujejo 158,5 milijona evrov prihodkov od prodaje z rastjo prihodkov na vseh področjih osnovne dejavnosti v večini družb skupine, 12,9 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja in 5,1 milijona evrov dobička iz poslovanja. Ob tem nameravajo zmanjšati zadolženost z dezinvestiranjem nepremičnin, ki niso namenjene opravljanju logistične dejavnosti.

Kot so navedli, se letos uspešno spopadajo z izzivi epidemije. Tudi v tretjem valu so izvajali logistične storitve za številne odjemalce iz različnih gospodarskih in drugih dejavnosti prek svojih 12 družb v devetih državah jugovzhodne Evrope in Ukrajine. Uprava meni, da epidemija ne bo pomembno vplivala na doseganje letošnjih poslovnih načrtov.

Višji prihodki kot lani

Družba Intereuropa je v prvem četrtletju ustvarila 27,9 milijona evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več, kot je bilo načrtovano, in štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 42 odstotkov na 0,9 milijona evrov, kar je za 65 odstotkov nad načrtom.

Bruto dobiček iz poslovanja je ostal na lanski ravni in znašal dva milijona evrov. To je bilo za 15 odstotkov več od načrtovanega, na to so vplivali višji prihodki od prodaje. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 16 odstotkov na milijon evrov. Od načrtov je bil višji za 69 odstotkov.

Družba Intereuropa je v večinski lasti družbe Pošta Slovenije. Ta je bila konec marca imetnik 68,79 odstotka navadnih in 100 odstotkov prednostnih delnic družbe.