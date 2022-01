Na udaru 450 služb: v Revozu delo kmalu le v eni izmeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Revoz, ki je nazadnje novembra lani proizvodnjo zmanjšal na poldrugo izmeno, je pred novim krčenjem. Krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, proizvodnja električnega smarta se zaustavlja, razmere na trgu so negotove, so poudarili in dodali, da bodo proizvodnjo predvidoma skrčili z aprilom, prizadetih bo okoli 450 zaposlitev.