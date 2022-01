Negotovi časi in spremembe: Revoz ima novega predsednika

Jože Bele prevzema vodenje Revoza v obdobju velike negotovosti in prestrukturiranja avtomobilske industrije. Trenutno se tovarna poleg zdravstvene krize zaradi covid-19 in krize z dobavo polprevodnikov spoprijema tudi z zmanjšanjem prodaje modelov vozil, ki jih izdelujejo v novomeški tovarni. V zadnjih dveh letih je tovarna prepolovila proizvodne količine in zmanjšala število zaposlenih.

Od leta 2017 že v upravi Revoza

54-letni Bele prihaja iz okolice Novega mesta in je v Revozu zaposlen že več kot 30 let. Svojo poklicno pot je začel na področju logistike in kmalu postal vodja delovne enote. Od leta 2000 je opravljal delo vodje na področju kakovosti, nato pa prevzel vodenje največjega proizvodnega obrata – montaže. Več let je vodil klub montažnih obratov skupine Renault in pri tem uspešno sodeloval tudi s predstavniki Nissanovih tovarn. Leta 2017 je nastopil funkcijo direktorja proizvodnje z več kot 2.000 zaposlenimi in bil v tej vlogi tudi imenovan za člana uprave Revoza.

Bele je leta 1989 prejel diplomo kot inženir strojništva na strojni fakulteti v Ljubljani, nadaljeval univerzitetni študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobil diplomo univerzitetnega diplomiranega ekonomista. Leta 2007 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani končal magisterij in pridobil naziv magistra ekonomskih znanosti.