Na črni scenarij Adrie se pripravljajo tudi na Brniku

Ob težavah Adrie Airways številni potniki pomoč iščejo tudi pri upravljavcu brniškega letališča Fraportu Slovenija. V podjetju so zato okrepili klicni center. Spremljajo pa tudi razmere v zvezi z Adrio in se, kot pravijo, nanje odzivajo. Podrobnosti o morebitnem nadomestnem načrtu ob propadu Adrie sicer ne razkrivajo, se pa tudi na tako možnost pripravljajo.

V Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, so v teh dneh okrepili zmogljivost klicnega centra, saj se potniki, ki se soočajo z odpovedmi in prestavljanjem Adriinih letov, na center obračajo več kot običajno.

"Naše osebje v službi za oskrbo potnikov se sooča z zaskrbljenimi, tudi jeznimi potniki ter izvaja vse, kar je v njihovi moči in pristojnosti, za ustrezno informiranje in organizacijo," so pojasnili v Fraportu Slovenija.

Pri Adrii Airways so danes odpovedali jutranji polet iz Prištine v Frankfurt, prav tako tudi popoldanski polet iz Prištine v Frankfurt.

Ne sedijo križem rok, ampak so aktivni

Na Brniku se sicer že nekaj mesecev pripravljajo na morebiten propad Adrie. Kot so nam povedali že junija, so pripravili nadomestni načrt, o katerem pa še vedno ne želijo govoriti. Kot pravijo, ne stojijo križem rok, temveč so zelo aktivni. Kako bodo na letališču ukrepali, bodo tako razkrili šele, če se bo bojazen o propadu Adrie uresničila. Kot so izpostavili, spremljajo razmere in se nanje odzivajo. "Naša prva skrb je namenjena potnikom in izvajanju varnih in rednih letalskih operacij," so poudarili.

Adriine težave niso nikakršno presenečenje

Foto: STA Adriine težave glede na njeno poslovanje v preteklih letih niso presenečenje. V Fraportu so že večkrat izpostavili, da bo letališče preživelo tudi ob morebitnem črnem scenariju Adrie Airways.

Pridobivanje (novih) letalskih prevoznikov za nove povezave je sicer zelo naporen in dolgotrajen proces, ki običajno traja tudi do dve leti.

"Prevozniki so zelo neizprosni. Trenutno smo v pogovorih, prepričevanju in analiziranju vzdržnosti neke nove potencialne linije s 15 novimi prevozniki. To je dnevno delo oziroma kontinuiran in nikoli končan proces," so takrat pojasnili predstavniki Fraporta. Če prevozniki ocenijo, da bodo lahko dosegli zadostno napolnjenost letal in iztržili dovolj visoko ceno prodanih vozovnic in sedežev, potem prižgejo zeleno luč, prepričanje, da mora neka linija obstajati, četudi se morda ekonomsko ne bo izplačala, pa je zastarelo.

Ker je Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev majhen trg, se letalske družbe obnašajo zelo racionalno: "Raje odprejo novo povezavo tam, kjer lahko letala vsak dan oziroma večkrat dnevno stabilno polnijo, kot da odprejo novo povezavo nekje, kjer so vzdržne le od dve do tri frekvence na teden." Brniško letališče je v tem pogledu v bistveno slabšem položaju kot denimo beneška letališča.

Foto: Klemen Korenjak Z ljubljanskega letališča v poletni sezoni leti 12 rednih letalskih prevoznikov, Adria pa prepelje približno polovico vseh potnikov. Ne glede na poslovanje domačega prevoznika se je število potnikov, ki potujejo čez ljubljansko letališče, lani povečalo za 7,7 odstotka, v prvih osmih mesecih letošnjega leta pa za 3,7 odstotka.

V petih letih za 40 milijonov evrov investicij

Kljub vsem težavam Adrie Airways so v Fraportu optimistični.

Spomnimo, da na Letališču Jožeta Pučnika potekajo veliki projekti za izboljšanje infrastrukture. "Trdno verjamemo v nadaljnjo rast prometa na našem letališču, zato vlagamo v posodabljanje letališke infrastrukture in povečevanje zmogljivosti," so izpostavili v Fraportu Slovenija, kjer bodo v petih letih za investicije namenili več kot 40 milijonov evrov, od tega polovico za nov potniški terminal. Gradnja terminala, za katerega si Fraport želi, da bi bil zaključen do druge polovice leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala EU, je že v teku.