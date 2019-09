Težave Adrie ponagajale tudi Tini Maze

Tako kot že v soboto je Adria Airways tudi za danes popoldne odpovedala leta z brniškega letališča proti Zürichu in nazaj. Na nekatere lete pa se bodo po napovedih potniki vkrcali tudi z več kot triurno zamudo.

Tako bo letalo, ki bi moralo z brniškega letališča proti Manchestru vzleteti že ob 7.10, predvidoma odletelo ob 10.45. Potniki bodo morali dolgo čakati tudi na povratni let, saj bo letalo namesto ob 10.25 iz Manchestra predvidoma poletelo šele ob 14. uri.

Pri Adrii Airways napovedujejo zamude še za nekaj popoldanskih letov, denimo z brniškega letališča v Podgorico, ki je z 12.20 prestavljen na 16.35. S triurno zamudo se bodo potniki vkrcali tudi na letalo iz Podgorice na Letališče Jožeta Pučnika, ki bo po napovedih poletelo ob 18.05.

Tini Maze, ki je na Twitterju objavila, da so ji odpovedali let. Pred dnevi je imel z letom Adrie težave tudi košarkar Waaaaat? Your flight was canceled..... #Adria #aircraft 🙈🙈🙈 #noway — Tina Maze (@TinaMaze) September 22, 2019 Težave Adrie in njenih letov so prekrižale načrte tudi nekdanji slovenski smučarki, ki je na Twitterju objavila, da so ji odpovedali let. Pred dnevi je imel z letom Adrie težave tudi košarkar Luka Dončić

Večje težave od četrtka, ko so jim zasegli letali

Številne zamude se vrstijo že od četrtka, ko je Adria ostala brez dela flote, potem ko ji je družba, pri kateri najema letala, odpovedala najem dveh letal, agencija za civilno letalstvo pa prepovedala letenje z njima. V vodstvu družbe pravijo, da intenzivno iščejo rešitve, medtem ko se ministrstvo za infrastrukturo pripravlja na morebiten stečaj.

Foto: Klemen Korenjak Da na ministrstvu iščejo rešitve, je v soboto ob robu volilnega kongresa SMC potrdil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Ne komentiram drugega kot to, da gre za zasebno podjetje ter da bo morala vlada, če podjetje ne bo šlo v pravo smer, najti rešitve, ki so jih začeli pripravljati na ministrstvu za infrastrukturo," je odvrnil na prošnjo za komentar glede dogajanja v Adrii.

Ob tem je spomnil, da smo kot država odgovorni, da zagotovimo komunikacijo Slovenije s svetom tudi po letalskih poteh. "In tu bo treba najti alternativne rešitve in pri njih tudi sodelovati," je dodal, hkrati pa predlagal, naj se najprej počaka na razplet dogodkov.

Na razplet čaka tudi predsednik vlade Marjan Šarec. "Zdaj vsi čakamo, kaj se bo zgodilo," je dejal in ocenil, da je bila Adria Airways leta 2016 prodana "ne najboljšemu lastniku oz. slabemu lastniku". A država v tem primeru nima vzvodov. "Bilo je nekaj pričakovanj s strani lastnikov, da bo država spet vstopila z neko pomočjo, vendar vsi vemo, da bi bilo to metanje denarja stran, in zdaj vsi čakamo, kaj bo," je še povedal.