Dončić spet imel težave z letom: Sedaj pa moram ostati na letališču deset ur

"... Mislim, sedaj pa moram ostati na letališču deset ur, ker so mi spremenili let. To je noro," je nejevoljno napisal čudežni deček svetovne košarke Luka Dončič. To sicer ni prvič, da je Dončić udrihal čez tujega letalskega prevoznika nemško Lufthanso.

Nad katerim letom se je pritoževal, za zdaj še ni znano, a kot je razbrati iz njegovih zapisov na družbenem omrežju Twitter, mu morebitno čakanje na letališču res ne bi bilo pogodu. Njegov tvit so na srečo opazili uslužbenci Lufthanse, ki so krivdo naprtili slovenskemu letalskemu ponudniku Adrii Airways.

@lufthansa is just... i mean i had to tweet again... now i have to stay in the airport 10 hours beacuse they changed my flight !! its just crazy — Luka Doncic (@luka7doncic) 17 September 2019

Krivdo prevalili na Adrio Airways

"Opravičujemo se, ker vaša potovalna agencija ni rezervirala letalske vozovnice pravilno. Na žalost nimamo nikakršnega vpliva na razpoložljivost letov Adrie Airways," so zapisali in mu obljubili, da ga bodo prestavili na drug razpoložljiv let.

Foto: Sportida

A mladi košarkarski virtuoz se jim ni pustil in jim je odpisal, da so naredili pravo rezervacijo, saj ima potrditev na telefonu. Približno dve uri po Dončičevem zadnjem tvitu so se zopet oglasili z Lufthanse.

"Kolegi so me pravkar obvestili, da so vašo letalsko vozovnico spremenili v vam ljubši let. Upamo, da boste končno lahko uživali v vašem letu ..." so odgovorili v tvitu.

Foto: Reuters

Ni prvič, da se pritožuje

Sicer pa to ni prvič, da je imel Dončić težave z nemškim letalskim prevoznikom. Spomnimo, da je junija zase in družino rezerviral letalske vozovnice v poslovnem razredu, a so nato morali leteti v ekonomskem. Tudi takrat ni skoparil s kritikami, ki jih je objavil na Twitterju:

Never been treated so poorly before by an airline. Booked business travel for me and my family and @lufthansa will not honor our tickets. We’ve been reassigned to Economy class, no idea why and they gave us back only the 20% of our money from the business ticket. 🤦‍♂️ thank you! — Luka Doncic (@luka7doncic) 26 June 2019

Takrat Lufthansa javno ni objavila, kako so zadevo rešili. Ali so Dončiću v celoti povrnili kupnino za poslovni razred, ni znano.