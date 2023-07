Musk in Zuckerberg sta se sprla, ko je Facebook predstavil Twitterjevega morilca, Threads

Oglasno sporočilo

6. junija je Facebook predstavil Threads, in sicer pred načrtovanim rokom. Platforma je zelo podobna Twitterju in predstavlja največji izziv, s katerim se je Twitter kdaj soočil. Trideset milijonov novih uporabnikov se je prijavilo v 24 urah po lansiranju aplikacije. Trgi so se odzvali pozitivno, delnice Facebooka pa so dan pred lansiranjem Threadsa narasle za tri odstotke.

Twitterjeve konkurenčne platforme, kot sta Truth Social ali Mastodon, imajo dovolj veliko bazo uporabnikov, vendar nobena nima tako velikega kapitala in izkušenj z družbenimi omrežji, kot jih ima Zuckerberg.

Threads je povezan z Instagramom, ki ima trenutno vsaj dve milijardi uporabnikov. To pomeni težavo za Twitter, četudi Facebook, lastnik Instagrama, uspe prepričati le del svoje uporabniške baze, da preide na Threads.

Vse to se je zgodilo v trenutku, ko je Twitter naletel na težave zaradi odpuščanja številnih zaposlenih, saj si je Musk prizadeval zmanjšati stroške in narediti platformo dobičkonosno. Koraki v tej smeri so nedavno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko objavijo ali preberejo, da bi se odločili za prijavo na plačljivo naročnino. V zadnjem času je bilo tistim, ki nimajo računa na Twitterju, prepovedano tudi branje tvitov. Po drugi strani pa je Facebook imel odlično leto, delnice so od 1. januarja skočile za 142,64 odstotka.

Zuckerbergu je uspelo pridobiti tudi Muskovo podporo pri promociji svojega izdelka, izzval pa ga je tudi na boj v ringu. Mnogi verjamejo, da odmevnost bolj koristi Zuckerbergu in Threadsu.

Viri: Business of Apps, MarketWatch, The Verge, Reuters

