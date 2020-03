Mercatorjeve trgovine in Petrolovi servisi spreminjajo delovni čas

Da bi zajezili širjenje novega koronavirusa, so delovni čas trgovin prilagodili tudi v Mercatorju. Večina trgovin se bo z nekaj izjemami zapirala ob 18. uri. Spremenjen delovni čas vas čaka tudi na Petrolovih bencinskih servisih. Od danes pa so že zaprti maloobmejni prehodi s Hrvaško.

Mercator spreminja delovni čas trgovin

Mercator bo z jutrišnjim dnem prilagodil obratovalne čase trgovin. Vse trgovine bodo odprte do 18. ure (če že zdaj ne obratujejo po skrajšanem obratovalnem času), za vsako regijo pa so določili ključne trgovine, ki bodo odprte do 20. ure. V nedeljo bodo trgovine obratovale najdlje do 15. ure. Za ta ukrep so se v družbi odločili, da zagotovijo nemoteno oskrbo prebivalcem in preprečijo tveganje dodatnih okužb. Nekatere druge trgovine so svoj delovni čas spremenile že v prejšnjih dneh. Več o tem v članku Trgovine zaradi koronavirusa spreminjajo delovni čas.

Petrol skrajšuje delovni čas na prodajnih mestih

Delovni čas so na 61 prodajnih mestih po državi skrajšali tudi pri Petrolu. Pri tem kupce prosijo, da pri vstopu na prodajna mesta, v skupni skrbi za zmanjševanje možnosti prenosa okužb, spoštujejo tudi omejitev vstopa in razdalje v čakanju na vstop. Podrobnejši seznam poslovalnic in njihov delovni čas najdete na spletni strani Petrola.

Foto: STA

Maloobmejni prehodi s Hrvaško so se že zaprli

Da bi ustavili širjenje novega koronavirusa, se je danes zaprlo tudi 27 maloobmejnih prehodov s Hrvaško. Potnikom sicer potovanja v tujino v tem času odsvetujejo, za vstop na Hrvaško pa svetujejo uporabo večjih mejnih prehodov.

Medtem je več manjših mejnih prehodov s Slovenijo že zaprla tudi Avstrija. Na meji z Madžarsko je mogoč prehod le za državljane Madžarske. Promet poteka samo prek prehodov Pince in Dolga vas, tranzitni tovorni promet poteka in je organiziran v konvojih. Tranzitni tovorni promet iz Italije v Slovenijo je organiziran v konvojih.