Mercator prodal deset trgovskih centrov po Sloveniji

Mercator in avstrijska družba Supernova sta podpisala pogodbo o prodaji desetih trgovskih centrov v Sloveniji. Prodajna pogodba, katere vrednost je dobrih 116 milijonov evrov, predvideva, da bo Mercator dolgoročno najel dele centrov, v katerih izvaja svojo dejavnost. S prodajo želijo v Mercatorju priti do sredstev za poplačilo dela obveznosti do bank.

Mercatorjeva uprava pod vodstvom Tomislava Čizmića je v preteklem letu pripravila novo strategijo, ki cilja na bistveno znižanje Mercatorjeve zadolženosti, s tem pa si zagotovi pogoje za nov investicijski ciklus, ki je ključen za dolgoročni razvoj največjega trgovca v Sloveniji in regiji, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Mercatorja.

V tretji fazi bodo prodali tudi centre na Hrvaškem in v BiH

Projekt monetizacije se je začel s prodajo trgovskega centra v Beogradu konec preteklega leta. V začetku letošnjega leta je Mercator razpisal mednarodni natečaj, na katerega je povabil mednarodne investitorje in sklade, katerih osnovna dejavnost je upravljanje z nepremičninami. V projekt je bilo vključenih 17 centrov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Po prodaji centrov v Sloveniji in zaključeni drugi fazi monetizacije bo Mercator nadaljeval tretjo fazo, ki bo vključevala prodajo centrov v drugih dveh državah. V skladu z dolgoročnim poslovnim načrtom bodo tako nadaljevali zastavljeno strategijo, ki pomeni tudi izpolnjevanje zavez v sporazumu z bankami upnicami.

S pogodbo bo Supernova prevzela trgovske centre Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper I, Kranj -Primskovo, Kranj - Savski otok, Ljubljana - Šiška, Postojna, Novo mesto in Slovenj Gradec.

Trgovske centre bodo najeli za 15 let

S pogodbo si je Mercator zagotovil najemno pogodbo za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji. V pogajanjih je Mercator zasledoval dva ključna kriterija - višino prodajne cene in višino najemnine. Novi lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov.

Foto: STA "Današnji podpis pogodbe predstavlja konkreten temelj za uspešno doseganje ključnih ciljev, ki so pred Skupino Mercator. S podpisom pogodbe smo pravzaprav postavili dobre temelje tudi za nov investicijski ciklus, predvsem nov distribucijsko-logistični center v Ljubljani, ki ga Mercator potrebuje zaradi zniževanja stroškov logistike in tudi za poenostavljanje in hitrejše posodabljanje delovnih procesov. Bistveno znižanje stroškov pa seveda pomeni najboljšo podlago za nagrajevanje truda in znanja, ki ga vsi v Mercatorju vlagamo v uspešno prihodnost Mercatorja," je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.

Supernovo s sedežem v avstrijskem Gradcu je ustanovil Frank Philip Albert l. 1994, njene izpostave pa so na Dunaju, v Ljubljani, Zagrebu, Bratislavi in Beogradu. Supernova je osredotočena na razvoj nepremičnin in nepremičninskih investicij, vrednost njenega trenutnega portfelja pa presega milijardo evrov.

Po izvedeni prodaji dela nepremičnin bo Mercator v Sloveniji še vedno 81-odstotni lastnik nepremičnin za izvajanje osnovne dejavnosti.