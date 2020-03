Mercator nagrajuje zaposlene v operativi

Uprava družbe Mercator se je odločila zaposlenim v operativi izplačati poseben dodatek. Prejeli ga bodo vsi zaposleni v maloprodaji, logistiki, trgovinah Cash&Carry in odprtih enotah M Tehnike. Dodatek znaša 30 odstotkov od osnovne plače zaposlenega in bo veljal do preklica.

Kot so danes sporočili iz Mercatorja, zaposleni v operativi trenutno opravljajo izjemno pomembno delo, saj največji slovenski trgovec skrbi za preskrbo prebivalstva in ključnih institucij države.

"Uprava družbe se je zato odločila zaposlenim v operativi izplačati poseben dodatek. Prejeli ga bodo vsi zaposleni v maloprodaji, logistiki, trgovinah Cash&Carry in odprtih enotah M Tehnike. Dodatek znaša 30 odstotkov od osnovne plače zaposlenega in bo veljal do preklica. V vmesnem času pa ga bodo prilagajali glede na razmere," so zapisali.

Pomembni sta varnost zaposlenih in nemotena preskrba prebivalstva

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je ob tem dejal, da je največji trgovec sistemskega pomena za Slovenijo. "Tudi zato je delo zaposlenih toliko bolj pomembno in odgovorno do vseh. Naša naloga je, da zagotovimo varnost vseh zaposlenih in kupcev, da zagotovimo nemoteno preskrbo prebivalstva z osnovnimi živili in da zagotovimo nemoteno delovanje Mercatorja," je dodal. Zaposlenim se je zahvalil za izjemne napore, ki jih vlagajo v vsakodnevno delo.

V Mercatorju sicer pravijo, da so se na "izredne razmere dobro pripravili, pri čemer so varnost zaposlenih in pogoji njihovega dela prioriteta". Vse kupce so ponovno pozvali, da ravnajo v skladu z navodili zdravstvenih institucij, zaposlenih in varnostnih služb.