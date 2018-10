Vraničar-Ermanova je dolgoletna visoka uslužbenka ministrstva, ki ga je vodila v času vlade Mira Cerarja. Poleti, med sestavljanjem vlade Marjana Šarca, je bila nekaj časa v igri za ministrski položaj, a ga je premier naposled zaupal Andreju Bertonclju. Ministrstvo za finance po politični kombinatoriki spada v kvoto LMŠ.

Nova državna sekretarka specialistka za preiskavo premoženja nezakonitega izvora Natalija Kovač Jereb, nova državna sekretarka Foto: LMŠ Namesto Mateje Vraničar Erman na ministrstvo za finance prihaja Natalija Kovač Jereb, ki je bila dlje časa zaposlena kot višja finančna inšpektorica na finančni upravi RS (Furs). Kratek čas je bila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve pod aktualnim ministrom Boštjanom Poklukarjem. V zadnjih letih je delala predvsem na institutu ocene davčne osnove, prijavi premoženja in obdavčitvi nepojasnjenih virov. Sodelovala je v postopkih finančne preiskave po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Na letošnjih parlamentarnih volitvah je kandidirala v volilnem okraju Idrija na Listi Marjana Šarca. Ena od njenih prioritetnih nalog je bilo odpravljanje birokratskih ovir in transparenten javni sektor.

V ozadju njenega odhoda so po naših informacijah interni boji za vpliv znotraj ministrstva. Ti so dosegli vrhunec v zadnjih dneh, ko je v javnost prišel osnutek novega zakona o obdavčitvi nepremičnin. Javno ga je predstavljala ravno Vraničar-Ermanova. Toda kmalu se je izkazalo, da je javnost osnutek videla pred koalicijskimi partnerji, vključno z vodilnimi v LMŠ. To potezo so razumeli kot jasen pokazatelj kaosa, ki na ministrstvu vlada že od začetka mandata Andreja Bertonclja.

Andrej Bertoncelj, minister za finance Foto: STA Že od samega začetka vlade Marjana Šarca je namreč mogoče slišati, da Bertoncelj vajeti finančnega ministrstva ne drži v rokah.

Na eni strani je resor podrejen Vojmirju Urlepu, ključnemu svetovalcu predsednika vlade za finance in gospodarstvo. Urlep je član najožjega Šarčevega kroga, ob generalnemu sekretarju LMŠ Branku Kralju pa odloča tudi o vseh kadrovskih vprašanjih.

Na drugi strani je Bertoncelj dobil dva močna državna sekretarja: Matejo Vraničar Erman, ministrico za finance v času Cerarjeve vlade, in Metoda Dragonjo, ki je ta položaj že zasedal v času ministrovanja Dušana Mramorja.

Prevzemala je vzvode moči na ministrstvu

Viri znotraj vladajoče koalicije so že ob imenovanju poudarjali, da gre za strukturo, ki utegne močno omejiti politično moč ministra. Tega čaka v prihodnjih tednih več pomembnih odločitev: od proračuna do ocene finančnih posledic pogajanja z javnim sektorjem.

Že kmalu se je izkazalo, da Bertoncelj ne bo novi Mramor, ki je bil v prvem delu mandata dejansko številka dve Cerarjeve vlade. Hkrati je bilo vse več javnih znamenj, da je vzvode moči prevzemala prav nekdanja ministrica Mateja Vraničar Erman.

V imenu Slovenije je odpotovala na zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) na indonezijski otok Bali, čeprav so na ta srečanja v preteklosti hodili ministri sami. Sploh tisti, ki so šele zasedli položaj. To je bila prva resna priložnost, da si Bertoncelj ustvari prepoznavnost med kolegi iz drugih držav, a jo je izpustil.

Hkrati je v začetku tedna Vraničar-Ermanova in ne Bertoncelj javno predstavljala nov osnutek zakona o obdavčitvi nepremičnin. Kot je znano, je ministrstvo za finance podoben zakon pripravilo že leta 2014, a je padel na ustavnem sodišču. Za pripravo takratnega zakona je bila na ministrstvu zadolžena prav Vraničar-Ermanova.

Kaj bo z obdavčitvijo nepremičnin?

Odprto ostaja vprašanje, ali in kako bo njen odhod vplival na pripravo in vsebino novega zakona o obdavčitvi nepremičnin. Uradnih pojasnil z ministrstva za zdaj ni mogoče dobiti.

Metod Dragonja Foto: Bor Slana Vraničar-Ermanova je položaj državne sekretarke prvič zasedla leta 2009, torej v času vlade Boruta Pahorja, ko je ministrstvo vodil Franc Križanič. Tudi zato je Vraničar-Ermanova v zadnjih letih veljala za kader blizu stranke Socialnih demokratov.

Isti položaj je obdržala tudi v obdobju Alenke Bratušek. Tedanji minister Uroš Čufer ji je prepustil pomembno vlogo tudi v času sanacije bank. Leta 2013 je v državnem zboru v imenu ministrstva predstavljala zakon o bančništvu, ki je pozneje omogočil razlastitev imetnikov podrejenih obveznic.

Ministrica za finance je postala po Mramorjevem odhodu leta 2016. V zadnjih dveh letih je veljala za politično dokaj šibko ministrico, ki je z vlado prihajala v navzkriž pri vprašanju prodaje NLB. Ves čas je bila njena velika zagovornica in sama vodila tudi pogajanja z Evropsko komisijo.