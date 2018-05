"Matej Lahovnik si zasluži spomenik sredi Velenja" #Teš6

ODLOMKI IZ KNJIGE NEPOTEŠENI, 11. DEL

V političnem in ideološkem smislu je bil Lahovnik povsem druga zgodba kot Križanič. Foto: Bor Slana

Na Siol.net objavljamo odlomke iz knjige nepoTEŠeni novinarja Siol.net Primoža Cirmana, ki razkriva zakulisno dogajanje pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V knjigi avtor razkriva, da ni šlo za nepovezana naključja, temveč je bilo vse skupaj od vsega začetka vodeno zelo premišljeno.

Po prvotni kadrovski kombinatoriki je ta položaj pripadel SD, ki je nanj želela imenovati Roberta Lična, poslovnega svetovalca in nekdanjega direktorja podjetja Akrapovič. V koalicijskih pogajanjih je nato ministrstvo, ki je bilo zadolženo za usmerjanje energetske politike države, padlo v kvoto Zaresa. Po nekaj političnih preobratih je bil za njegovo vodenje izbran Matej Lahovnik.

V političnem in ideološkem smislu je bil Lahovnik povsem druga zgodba kot Križanič. Kot profesor z ljubljanske ekonomske fakultete je v politiko vstopil spomladi leta 2004, v valu ministrskih menjav, s katerimi je želel premier Anton Rop tik pred volitvami osvežiti vrste svoje vlade.

Prevzel je resor za gospodarstvo in postal član LDS, ki jo je pred tem v javnih nastopih kritiziral zaradi spornih praks pri kadrovanju. Nekoč je recimo dejal, da mora kandidat za predsednika računskega sodišča izpolnjevati tri pogoje: L, D in S.

Veljal je za svež veter in enega od perspektivnejših politikov

V času prve Janševe vlade je bil Lahovnik eden najbolj prepoznavnih opozicijskih poslancev. Veljal je za svež veter in enega od perspektivnejših politikov. Predvsem zaradi odločnih nastopov, ki jih je rad opremljal s slikovitimi metaforami in neusmiljenim, pogosto duhovitim udrihanjem po Janševi vladi, nadgrajeval pa s podobo "človeka iz ljudstva", ki se je najraje oblačil v havajske srajce.

Dokazoval je, da ima nos za politični pragmatizem. Leta 2007 je izstopil iz LDS in postal predsednik novoustanovljenega združenja Zares, ki je nato preraslo v politično stranko. Ves ta čas je glasno kritiziral sporne privatizacijske poteze Janševe vlade: prodajo Mercatorja, Nove KBM, povezovanje Petrola in Istrabenza …

Foto: STA

Če je bil Križanič eden od predstavnikov gradualistične šole, ki je domačo politično-ekonomsko misel obvladovala od osamosvojitve do leta 2004, ko so v javni prostor dokončno vstopili tako imenovani "mladoekonomisti" (Mićo Mrkaić, Jože P. Damijan, Igor Masten), je imel Lahovnik liberalnejše nazore. Križanič je bil pri svojih stališčih, ki jih je pogosto podkrepil z velikim številom podatkov, tudi precej bolj dogmatičen. Lahovnik pa je imel veliko boljši občutek za njihovo prilagajanje aktualnemu političnemu trenutku.

Zdelo se je, da Lahovnik in Križanič nimata ničesar skupnega. V času Pahorjeve vlade, ko bi morala usklajeno reševati posledice krize, sta bila na različnih bregovih pri skoraj vseh pomembnejših vprašanjih: podaljševanju bančnih posojil domačim "tajkunskim" imperijem, državnemu reševanju gradbincev in Mure, dokapitalizaciji NLB s proračunskim denarjem, kadrovanju, strategiji izhoda iz krize …

Njuni spori so redno pretresali vlado. Pravzaprav je bila edina skupna točka Križaniča in Lahovnika projekt Teš 6, ki sta ga oba podpirala in pomagala trasirati.

Tega mu lokalna skupnost nikoli ne bi oprostila

Križanič je vanj iskreno verjel, še pred tem pa z njim služil. Lahovnik, ki je prihajal iz Velenja, pa je dobro vedel, da mu v resnici ne sme nasprotovati, saj mu tega lokalna skupnost nikoli ne bi oprostila. Že kmalu se je znašel v razdvojeni vlogi. Sam je podpiral Teš 6, hkrati pa je bil član Zaresa, ki je projektu nasprotoval.

Ko ni mogel več stati na obeh bregovih, je iz vlade in stranke pobegnil. A v vladi je zdržal ravno dovolj časa, da poti nazaj za Teš 6 ni bilo več. "Matej Lahovnik si zasluži spomenik sredi Velenja," mi je nekoč dejal Rotnik, ki ga Lahovnik sicer nikoli ni prav pretirano maral.

Naslednji odlomek iz knjige bomo objavili prihodnji četrtek.

