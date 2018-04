"V TEŠ so se zelo dobro zavedali, v kaj se spuščajo" #Teš6

ODLOMKI IZ KNJIGE NEPOTEŠENI, 9. DEL

Na Siol.net objavljamo odlomke iz knjige nepoTEŠeni novinarja Siol.net Primoža Cirmana, ki razkriva zakulisno dogajanje pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V knjigi avtor razkriva, da ni šlo za nepovezana naključja, temveč je bilo vse skupaj od vsega začetka vodeno zelo premišljeno.

V Ashurstu so celo eksplicitno zapisali, da je "zelo velikodušna do dobavitelja", in to na nekaj straneh tudi podrobneje utemeljili. Projekt so kot prvi razgalili do golega. Po mnenju Britancev je pogodba TEŠ "obvezovala k pridobitvi številnih soglasij in dovoljenj, ki jih mora običajno pridobiti druga pogodbena stran", torej Alstom. Posebej so se spustili v problematiko starševske garancije HSE. "V pogodbi obstaja jamstvo za predujem, a nista znani ne njegova višina ne pogoji. (...) TEŠ mora zagotoviti starševsko garancijo HSE, enaka obveznost pa ne velja za drugega podpisnika pogodbe," so opozorili v Ashurstu.

Britanci so opozorili še na številne podrobnosti, ki sodeč po zapisnikih nikoli niso bile predmet razprave na nadzornem svetu TEŠ:

Pogodba je Alstom, ki gradi opremo v tovarnah na Kitajskem in v Indoneziji, odvezovala odgovornosti za zamude na carini.

Podrobneje ni določala spodnje meje uspešnosti preizkušanja opreme, pri kateri bi jo lahko TEŠ zavrnil, saj je določala le kazni za nedoseganje pogojev pri moči in proizvodnji električne energije.

Pogodba je "ohlapno opredeljevala" zunanje dogodke, zaradi katerih bi se lahko izvajanje pogodbe zavleklo ali celo razveljavilo ("Force Majeure«"). V Ashurstu so poudarili, da so podpisniki pretežni del teh dogodkov opredelili kot tveganja na strani TEŠ, ki bi morala v tem primeru Alstomu povrniti polne stroške. Francozi teh obveznosti niso imeli. Če bi recimo Alstom v času posla končal v stečaju, v TEŠ ne bi bili upravičeni do povračila stroškov.

Zakaj Rotnik s tem pravnim mnenjem ni seznanil nadzornikov TEŠ in vodstva HSE? Foto: Matjaž Rušt Seveda so v Ashurstu TEŠ opozorili tudi na nekatere določbe, ki so se v poznejših letih izkazale za sporne: uporabo švicarskega prava, nejasnosti pri plačilu rezervacije in druge zadeve, ki sem jih podrobneje razdelal v naslednjem poglavju.

Mnenje, ki so ga pripravili Britanci, nesporno dokazuje, da je bil Rotnik že pred podpisom pogodbe seznanjen z vsemi tveganji, ki jih ta prinaša. Jasno je, da v TEŠ niso bili "le" naivni, ampak so se zelo dobro zavedali, v kaj se spuščajo. S tem pade v vodo tudi nekoč precej priljubljena razlaga o naivnih fantih iz Slovenije, ki da so se šli (pre)velik projekt, pri katerem jih je multinacionalka iz Francije preveslala na vseh področjih.

Zakaj torej Rotnik s tem pravnim mnenjem ni seznanil nadzornikov TEŠ in vodstva HSE? Zakaj je kljub opozorilom pogodbo v nespremenjeni obliki podpisal? Zakaj je v TEŠ niso skušali izboljšati z dodatnimi pogajanji? Je res mogoče, da so v TEŠ mnenje naročili zato, ker so želeli še pred podpisom pogodbe imeti pravno pokritje, a so hitro ugotovili, da jim ga v Ashurstu niso dali, zato so dokument dali v predal?

Rotnik na zgornja vprašanja ni nikoli odgovoril. Nobeno od poročil, ki jih je vlada ali dobila o projektu TEŠ6 ali ga je izdelala sama na podlagi gradiv iz HSE in Šoštanja, nikoli ni omenjalo pravnega mnenja iz Velike Britanije in njegovih ugotovitev. Da to pravno mnenje v resnici obstaja, so na HSE prvič uradno potrdili šele junija 2012, natanko štiri leta po podpisu pogodbe med TEŠ in Alstomom.

Naslednji odlomek iz knjige bomo objavili prihodnji četrtek.

