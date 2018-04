Francozi so Rotnika, Zagožna in Pozeba stlačili v majhno pisarno #Teš6

Odlomki iz knjige Nepotešeni, 8. del

V prihodnjih tednih bomo na Siol.net objavljali odlomke iz knjige nepoTEŠeni novinarja Siol.net Primoža Cirmana, ki razkriva zakulisno dogajanje pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V knjigi avtor razkriva, da ni šlo za nepovezana naključja, temveč je bilo vse skupaj od vsega začetka vodeno zelo premišljeno.

Zapisnik, ki ga je kot predsednik nadzornega sveta TEŠ podpisal Djordje Žebeljan, je dolg natanko eno tipkano stran. A tudi njihovo soglasje je imelo en pogoj – da mora Rotnik pred podpisom pogodbe z Alstomom pridobiti jamstveno izjavo HSE. Te pa vsaj v teoriji ni mogel dobiti, ker bi se moral s Francozi pred tem dogovoriti o znižanju cene. Zdelo se je, da direktor TEŠ nima več manevrskega prostora in da je prvič v letih priprave projekta blok 6 stisnjen ob zid.

Toda na pomoč sta mu priskočila Zagožen in Pozeb. Na svojo roko sta namreč parafirala jamstvo za izdajo starševske garancije HSE, čeprav jima je sklep nadzornega sveta dovoljeval le podpis pisma o nameri za sklenitev te takšne zaveze. Pravzaprav Rotnik sploh ni pridobil uradne garancije, ki bi jo HSE odobril po predpisanih notranjih postopkih, ampak le "tiho soglasje" dveh šefov HSE, ki sta ga dala, ne da bi s tem soglašali tudi njuni nadzorniki. V resnici je nadzorni svet HSE – že v novi zasedbi – dal uradno soglasje za starševsko garancijo projekta TEŠ6 šele oktobra 2009, torej leto in štiri mesece po (!) podpisu pogodbe z Alstomom!

Rotnik iz igre izšel kot zmagovalec

Igre je bilo konec, iz nje pa je Uroš Rotnik izšel kot zmagovalec. Ovir pred sklenitvijo pogodbe med TEŠ in Francozi ni bilo več. 27. junija 2008 je Rotnik v Parizu podpisal pogodbo o dobavi glavne tehnološke opreme s francosko družbo Alstom Power Centrales in nemško družbo Alstom Power Systems. Pogodbo v angleščini, dolgo 73 strani, sta parafirala tudi oba glavna direktorja HSE: Jože Zagožen, ki ni govoril angleško, in Viljem Pozeb, ki je mandat uradno nastopil šele dan pozneje. Pooblastilo za podpis naj bi dobil od Koletnika, ki se tega, da bi ga podpisal, danes ne spomni, saj naj bi bil v tistih dneh na dopustu na Hrvaškem. To je bila le krona vseh absurdov in teptanja pravil v tistih dneh.

Uroš Rotnik je iz igre izšel kot zmagovalec. Foto: Matej Leskovšek Da sta Zagožen in Pozeb s parafiranjem pariške pogodbe prekoračila pooblastila, so pozneje ugotovili tudi revizorji PWC. Po tedanjem statutu bi namreč morala pridobiti soglasje nadzornikov za vse pravne posle, vrednejše od 2,95 milijona evrov. To je veljalo tako za investicije kot za kreditne aranžmaje. Pogodba z Alstomom je predpisano mejo presegala za natanko 795 milijonov evrov, kar je znesek, enak približno desetini slovenskega proračuna. Kar je najpomembneje, vrednost opreme je bila že ob podpisu za skoraj dvesto milijonov evrov večja od prvotno predvidene cene celotnega projekta TEŠ6.

Pogodba je bila več kot očitno podpisana na hitro. Z dogodka v Parizu v medije ni prišla nobena fotografija, le dokaj skopo sporočilo za javnost. Razumljivo, saj so Francozi Rotnika, Zagožna in Pozeba stlačili v majhno pisarno, v kateri so preživeli pet ur.

Po prihodu v Pariz še ni bilo jasno, kakšna bo pogodbena cena

Zakaj so bili tam toliko časa? Ker, verjeli ali ne, celo po njihovem prihodu v Pariz še ni bilo jasno, kakšna bo pogodbena cena. "V Pariz smo šli s ceno med 700 in 750 milijoni evrov za garancijo. Potem pa je Alstom postavil bistveno višjo ceno – nekje okrog 850 milijonov evrov," je pozneje pojasnil Pozeb. Medtem ko je Rotnik želel, da bi v ceno všteli še stroške gradnje naprave za zmanjševanje dušikovih oksidov (DeNOX) za blok 5 in tako imenovanih bunkerjev za premog, v Alstomu za to niso želeli niti slišati.

Položaj je postajal neprijeten. "Ko sem rekel, da se ne moremo vrniti v Slovenijo, če bo cena večja od 800 milijonov evrov, je Alstom pristal na 798,8 milijona evrov. Njihov predstavnik je to ceno napisal kar na tablo v pisarni, rekel, da so pri tem zaključili in da se lahko pripravi čistopis pogodbe," je govoril Pozeb.

Čez dve uri je bila pogodba podpisana. V tem času trojici iz Slovenije niso postregli niti kave. "Postavljena je bila v kotu, ker je bilo rečeno, da nimajo ljudi, ki bi jo lahko postregli," se je spominjal Pozeb.

