"Obroč se je počasi začel zoževati" #Teš6

Odlomki iz knjige nepoTEŠeni, 2. del

Tistega avgustovskega jutra 2008 novice o preiskavi v Švici niso zašle v slovenske medije. Pozornost javnosti in medijev v Sloveniji je bila usmerjena drugam. Bližale so se državnozborske volitve. Štiriletni vladavini Janeza Janše so bili šteti dnevi.

V prihodnjih tednih bomo na Siol.net objavljali odlomke iz knjige nepoTEŠeni novinarja Siol.net Primoža Cirmana, ki razkriva zakulisno dogajanje pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V knjigi avtor razkriva, da ni šlo za nepovezana naključja, temveč je bilo vse skupaj od vsega začetka vodeno zelo premišljeno.

V središču pozornosti je bila afera Patria. Že nekaj dni pozneje je finska državna televizija YLE predvajala oddajo, ki je usmerila potek kampanje. Njen avtor Magnus Berglund je razkril, da je finsko orožarsko podjetje v Sloveniji plačalo za 21 milijonov evrov podkupnin, s pomočjo katerih je pridobilo 278 milijonov evrov vreden posel s prodajo oklepnih vozil ministrstvu za obrambo. Sledila je izredna seja državnega zbora. Sredi septembra je s stečajem ameriške investicijske banke Lehman Brothers izbruhnila še svetovna finančna kriza.

Seveda takrat v Sloveniji še nihče ni vedel, da je ena največjih mednarodnih podkupovalnih afer 21. stoletja neposredno povezana tudi z največjo energetsko naložbo v zgodovini samostojne Slovenije – z gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Toda v ogromnih kupih dokumentacije, ki so jih zasegli v Badnu, so bile tudi listine, povezane s Slovenijo. Izkazalo se je, da so v družbi Alstom Prom sumljive svetovalne pogodbe, ki so bile nepogrešljiv del poslov koncerna Alstom v številnih državah, sklepali tudi pri dogovorih o dobavi tehnološke opreme za Teš 6.

Foto: STA Na isti dan, ko so švicarski preiskovalci brskali po Alstomovih dokumentih, so se ob enajsti uri dopoldne v prostorih šoštanjske termoelektrarne sestali člani njenega nadzornega sveta. Direktorju Teša Urošu Rotniku so naložili, naj pospeši pripravo dolgoročnega finančnega načrta za zagotavljanje lastnih sredstev za investicijo v blok 6.

Projekt, ki so ga v Šoštanju pripravljali že pet let, je šel proti odločilni fazi. Pogodba z Alstomom o dobavi glavne tehnološke opreme, daleč najvrednejšega posla pri gradnji bloka 6, je bila že podpisana. Teš je v Francijo že nakazal prvih 25 milijonov evrov. Če gre verjeti zapisniku, o dogajanju v Švici na seji ni bilo govora.

A obroč se je počasi začel zoževati. Marca 2010 v uradu generalnega državnega tožilstva v Švici "niso izključili možnosti, da bodo pod drobnogled vzeli tudi energetske projekte v Sloveniji". Še junija 2010, ko je Teš 6 že postal ena glavnih političnih tem, je Rotnik ob informaciji o novi preiskavi proti Alstomu v Švici le odmahnil z roko: "Ne, to se zgodi. Preiskave so lahko povsod, tudi pri nas ni izključena, odvisno od želje preiskovalcev, mi pa se nobene preiskave ne bojimo."

Specializirano državno tožilstvo je takrat že imelo v rokah podatke iz Švice. Dve leti pozneje, 12. junija 2012, so kriminalisti prvič potrkali na vrata Rotnikove hiše. Deloval je sproščeno. Med hojo iz hiše proti policijskemu avtomobilu je jedel jabolko.

Ta knjiga bo skušala odgovoriti na vprašanje, kaj se je dogajalo v desetletju pred tem.

Naslednji odlomek bomo objavili prihodnji četrtek.

Preberite še 1. del:

-> Velika korupcijska zgodba: sporna nakazila v Alstomu so bila del sistema