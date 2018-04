"Križanič je bil s projektom in s TEŠ tudi poslovno povezan" #Teš6

ODLOMKI IZ KNJIGE NEPOTEŠENI, 10. DEL

V političnem smislu so v TEŠ dobili, kar so želeli. Ko je vlada Boruta Pahorja 21. novembra 2008 prisegla v državnem zboru, sta dva ključna položaja v njej zasedla ministra, ki sta bila tesno povezana s TEŠ – eden poslovno, drugi pa je prihajal iz Šaleške doline.

Položaj ministra za finance, ki je imel prvo, ne pa tudi zadnjo besedo pri odločanju o državnem poroštvu za TEŠ6, je zasedel Franc Križanič. Imenovanje dolgoletnega člana SD je bilo za snovalce bloka 6 dvojna zmaga. Najprej zato, ker je Križanič prihajal iz trdega, "starega" jedra stranke, ki je bilo blizu nekdanjemu predsedniku republike Milanu Kučanu. Ključni Križaničev svetovalec je bil Drago Isajlović, nekdanji agent Službe državne varnosti, ki je leta 1988 sodeloval pri aretaciji Janeza Janše, v poznejših letih pa spletel poslovne povezave v gradbenih krogih.

"Staro" jedro SD, najmočnejše stranke v tradicionalno "rdeči" Šaleški dolini, je projekt TEŠ6 od samega začetka odločno podpiralo tako zaradi interesnih kot ideoloških razlogov. Gradnja novega bloka termoelektrarne je bila skladna s Križaničevimi siceršnjimi pogledi na ekonomijo. Novi finančni minister je bil po prepričanju krščanski socialist, ki je zagovarjal "veliko" državo, njeno lastništvo strateških podjetij, reševanje krize z velikimi investicijskimi projekti in energetsko samozadostnost. To je bila melodija, ki so jo v TEŠ vedno radi slišali.

Foto: Bor Slana Obenem je bil Križanič s projektom in s TEŠ tudi poslovno povezan. Leta 2006, ko je bil direktor zasebnega podjetja Ekonomski inštitut pravne fakultete (EIPF), je bil član strokovne komisije za oceno investicijskega programa za blok 6. Sam je bil naklonjen gradnji bloka s 650 megavati moči. Istega leta je Križanič vodil tudi skupino strokovnjakov z mariborske ekonomsko-poslovne fakultete, ki je za TEŠ pripravila študijo o makroekonomskih, regionalnih in socialnih učinkih postavitve bloka 6 v TEŠ. Ugotovili so, da bo gradnja šestega bloka, ki je bila takrat ocenjena še na 650 milijonov evrov, slovenski BDP povečala za okrog 139 milijonov evrov, torej za okrog 0,7 odstotka.

EIPF je v letih 2006 in 2007 za dve študiji, pri katerih je sodeloval tudi Križanič, od TEŠ prejel 37.387 evrov, sam Križanič pa še dodatnih 1.400 evrov avtorskega honorarja za recenzijo projekta blok 6. V tem času je bil Križanič tudi član nadzornega sveta HSE iz tako imenovane opozicijske kvote, ki jo je Janša v prvem letu svoje vlade v nekaterih podjetjih ponudil SD. Vodil je tudi njegovo revizijsko komisijo. EIPF je delal še za Premogovnik Velenje, med drugim tudi študijo o (makro)ekonomskih vidikih dolgoročne pogodbe o nakupu in prodaji premoga med letoma 2004 in 2014.

Tik preden je Križanič uradno postal minister za finance, je EIPF uspelo priti še do enega velikega posla. Energetska zbornica Slovenije (EZS), ki jo je vodil Milan Medved, je leta 2008 pri štirih zasebnih podjetjih in mariborski fakulteti za energetiko naročila pripravo akcijskega načrta uporabe obnovljivih virov energije. Za to je plačala 420 tisoč evrov. Med podjetji, ki so sodelovala pri študiji, je bil tudi Kotarjev CEE.

Križaničevi konflikti interesov okrog TEŠ6 so spomladi 2010 zmotili tudi KPK. V načelnem mnenju je zapisala, da bi se moral Križanič, ki je tudi po prihodu v vlado ostal 14-odstotni lastnik podjetja EIPF, izločati iz odločanja pri vseh zadevah, povezanih s TEŠ6. Križanič se je odločil, da tega mnenja ne bo upošteval. Logično, saj "načelno mnenje" ni predvidelo sankcij. Karavana je lahko šla dalje.

