Magna bo v ponedeljek znova zagnala proizvodnjo

Delavci Magnine hoške lakirnice se v ponedeljek vračajo na delo, potem ko so bili od začetka septembra na čakanju, so za STA potrdili v omenjenem slovenskem podjetju avstrijsko-kanadske avtomobilske multinacionalke. V času božično-novoletnih praznikov odhajajo na kolektivni dopust, ali se bodo po njih spet vrnili na delo, pa za zdaj še ni jasno.

Okoli 160 zaposlenih je bilo na čakanju od začetka septembra, ko so v Magni napovedali, da proizvodnje do konca leta ne bodo več zagnali. Vzrok za takšno odločitev je bilo pomanjkanje naročil in polprevodnikov, zaradi česar so v vodstvu Jaguarja, za zadnjega so v Hočah lakirali karoserije, sklenili, da bodo polprevodnike dobavljali le dvema svojima partnerskima tovarnama, med katerimi pa ni bilo graške Magne Steyr.

Kot je prvi ta teden poročal Večer, danes pa tudi Dnevnik, so se težave glede dobave polprevodnikov vsaj za zdaj sprostile prej, kot so načrtovali, zato so pri Jaguarju sklenili, da zaženejo tudi proizvodnjo modela e-pace, katerega karoserije lakirajo v Hočah.

Dela naj bi po pisanju časnikov potekala vsaj do praznikov, kaj bodo v Hočah lakirali po novem letu, pa zaradi nestabilnih razmer na avtomobilskem trgu še ni jasno. Po neuradnih informacijah Večera naj bi se v Magni za izdelavo avtomobilov pogajali z več naročniki, a za zdaj z nobenim še niso sklenili dogovora.

Spremembe v vrhu družbe

Sicer pa so se v graški Magni zadnje mesece dogajale tudi nekatere spremembe na vrhu družbe. Potem ko je spomladi z mesta predsednika uprave odšel Frank Klein, ga je začasno nasledil Günther Apfalter, sicer tudi prvi mož Magne za Evropo in Azijo. Z novim letom bo vodenje podjetja prevzel aktualni vodja proizvodnje Roland Prettner. Na čelu hoške tovarne je David Adam.

Avtomobilska multinacionalka je za svojo investicijo v novo slovensko tovarno od države dobila skoraj 17 milijonov evrov finančne spodbude, v skladu s pogodbo pa bi morala do letošnje jeseni zaposlovati najmanj 404 ljudi. Zaradi pandemije covid-19 je proizvodnja v Hočah prvič obstala marca 2020, večina zaposlenih pa je v drugi polovici leta 2020 odhajala na delo v graško tovarno.

Potem ko je postalo jasno, da Magni letos ne bo uspelo izpolniti zaposlitvenega pogoja v pogodbi o dodelitvi državne finančne spodbude, je gospodarsko ministrstvo marca pod vodstvom prejšnjega ministra Zdravka Počivalška izdalo sklep, s katerim je za dve leti, do 30. oktobra 2024, podaljšalo rok za izpolnitev pogodbenih zavez. Če bo Magna takrat imela manj kot 202 zaposlena, bo morala vrniti celotno subvencijo, če jih bo zaposlovala od 203 do 403, pa bo morala vrniti ustrezen delež.