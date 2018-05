Madžarska gradbena podjetja v nizkem štartu za drugi tir

Vlada Mira Cerarja se z Madžarsko o njenem sodelovanju pri financiranju gradnje drugega tira Divača–Koper pogovarja že tri leta. V tem obdobju nikoli ni bilo natančno jasno, kaj si želijo v Budimpešti v zameno za približno 200 milijonov evrov, ki jih bodo vložili v projekt.

Izhodišča za pogajanja med obema državama so še vedno skrivnost, saj naj bi tako zahtevala madžarska stran. Za zdaj je znano le, da si Madžarska želi za 99 let najeti zemljišče ob krožišču na Serminu, na katerem bi zgradila logistični terminal.

Informacije, da so Madžari zahtevali tudi manjšinski delež v Luki Koper in zavezo o sodelovanju njihovih podjetij pri gradnji drugega tira, so v vladi večkrat zanikali.

Toda v ozadju se madžarski gradbinci več kot očitno že pripravljajo na posle pri gradnji železnic v Sloveniji.

Zakaj se madžarski gradbinec že oglašuje v Sloveniji?

Madžarsko podjetje Belfry Group je tako pred mesecem dni na svoji spletni strani napovedalo ustanovitev podružnice v Sloveniji.

Gre za podjetje, ki ukvarja z inženirskim in tehničnim svetovanjem pri gradnji železnic, cest, telekomunikacijskih in energetskih omrežij. Med svojimi referencami na spletni strani navaja več obnov železniških prog na Madžarskem, kjer je postavilo signalno-varnostne in druge sisteme.

"Naš srednjeročni cilj (v Sloveniji, op. a.) je vzpostavitev podjetja, ki bo lahko ponudilo vse storitve iz nabora Belfry Group," je podjetje zapisalo na spletni strani. Hkrati je v Sloveniji v zadnjih tednih že mogoče opaziti tudi oglase za Belfry Group.

V Sloveniji je v zadnjih tednih že mogoče opaziti tudi oglase za Belfry Group.

Dejstvo, da je podjetje, ki ima 20 zaposlenih, domuje pa v mestu Szolnok vzhodno od Budimpešte, napovedalo prihod na slovenski trg samo po sebi ne bi smelo pomeniti večjega pretresa za domače gradbeništvo.

Tesne povezave z vladajočo stranko Fidesz

A Belfry je po informacijah, ki smo jih v zadnjih dneh pridobili na Madžarskem, podjetje z odličnimi političnimi, poslovnimi in drugimi povezavami.

Čeprav gre za razmeroma majhno podjetje, je predvsem v zadnjem času dobilo nekaj odmevnejših poslov. Tesno namreč sodeluje z dvema pomembnima igralcema na madžarskem gradbenem trgu: avstrijskim gradbenim velikanom Strabagom, ki je v zadnjih letih na Madžarskem dobil več velikih poslov (nazadnje več sto milijonov evrov vredno gradnjo avtoceste proti Avstriji), in madžarskim gradbenim tajkunom Lőrincem Mészárosom.

Viktor Orban, madžarski premier Foto: Reuters Mészáros je eden od gospodarstvenikov iz najožjega kroga predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana. Je član njegove stranke Fidesz in župan Orbanovega rojstnega mesta Felcsút. Na lanskem seznamu najbogatejših Madžarov se je uvrstil na peto mesto.

Tuji mediji njegov vzpon pripisujejo velikim infrastrukturnim poslom, ki jih je dobil na javnih razpisih na Madžarskem. Gre za projekte, financirane z denarjem EU.

Prav zaradi sumov, da vlada v Budimpešti evropski denar prek teh projektov načrtno daje v roke izbranim podjetnikom, je evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) sprožil preiskavo proti Madžarski. Ta država je sicer leta 2016 iz proračuna EU dobila 4,5 milijarde evrov sredstev, vanj pa vplačala slabo milijardo.

Tudi v tujino skupaj s preostalimi gradbinci

Mészáros ima v lasti več kot sto podjetij. Njegova najpomembnejša družba za gradnjo železnic R-Kord je v zadnjih letih dobila vse štiri razpise madžarskih železnic za obnovo železniških križišč po vsej državi in številna druga javna naročila.

Pri teh projektih Belfry – enako kot pri Strabagovih – redno nastopa kot podizvajalec. Podjetje sicer uradno ni povezano z Mészárosem. Uradni lastnik Belfryja je namreč avstrijski odvetnik Daniel Neubauer.

Foto: Urad vlade za komuniciranje Na spletni strani pa Belfry med najpomembnejšimi partnerji navaja tudi madžarsko državno energetsko podjetje MVM, ki ima v lasti jedrsko elektrarno Paks in 3.500 kilometrov daljnovodov.

Tudi širitvene načrte v tujini v podjetju Belfry očitno usklajujejo z Mészárosom oziroma madžarsko državo.

Na Hrvaškem so decembra lani ustanovili podjetje Osijek Asfalt in to skupaj z madžarsko gradbeno družbo Duna Aszfalt, ki je v lasti Lászla Szíjja, najpomembnejšega Mészárosovega poslovnega partnerja. Od leta 2016 je Mészáros lastnik Nogometnega kluba Osijek. Podružnico ustanavlja tudi v Romuniji, državi z močno madžarsko manjšino.

Madžari pričakujejo, da bodo drugi tir tudi gradili

Kot je znano, je Madžarska že leta 2016 slovenski strani med izhodišči za pogajanja o sodelovanju pri drugem tiru navedla tudi zahtevo o sodelovanju njenih gradbincev pri projektu v sorazmernem deležu.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je aprila lani srečal s Karlom Erjavcem. Foto: STA Ko so izhodišča prišla v javnost, so na ministrstvu za infrastrukturo zatrjevali, da z Madžari ni bilo nobenih zakulisnih dogovorov.

Toda aprila lani je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto po srečanju s Karlom Erjavcem izjavil, da "je Madžarska pripravljena finančno sodelovati pri projektu v zameno za okrepitev položaja madžarskih podjetij v Luki Koper s sporazumom o dolgoročnem najemu (zemljišč, op. a.) in sodelovanje madžarskih podjetij pri gradnji".

Isto izjavo je še danes mogoče prebrati tudi na spletni strani madžarskega zunanjega ministrstva.

Ena prvih odločitev nove vlade

Na vprašanje, ali so torej Madžari v neposrednih stikih s slovensko stranjo opozorili na sodelovanje gradbenih podjetij iz Madžarske, so nam na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Peter Gašperšič, odgovorili, da "se pogajanja še niso začela tako zaradi volitev na Madžarskem kot sedaj v Sloveniji".

Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo Foto: STA "Izhodišče za pogajanja z Madžarsko je pobuda vlade za sklenitev meddržavnega sporazuma o sodelovanju pri gradnji drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, ki jo je podprl odbor državnega zbora za zunanjo politiko. Pobuda ima stopnjo tajnosti zaupno, zato vsebine ne moremo komentirati," so pojasnili na ministrstvu.

Odločitev o pogajanjih z Madžarsko bo tako po tem, ko je po dveh referendumih začel veljati zakon o drugem tiru, ena od prvih, ki jo bo morala sprejeti nova vlada. Na ministrstvu ves čas opozarjajo, da bi konec sodelovanja z Madžari pod vprašaj postavilo črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Pobudi so sicer na glasovanju v državnem zboru nasprotovali v SD in DeSUS. Poslanci SMC pa so jo lahko sprejeli le po zaslugi dejstva, da so sejo pred odločanjem zapustili poslanci SDS, s čimer so jim omogočili večino pri glasovanju.