LTH Castings zagnal proizvodnjo izdelkov za električne avtomobile

Kot so sporočili iz podjetja, bo nova proizvodna linija zagotavljala različne lahke aluminijaste dele za pogonski sklop popolnoma električnih avtomobilov BMW. LTH Castings je pomemben dobavitelj in strateški partner skupine BMW že od leta 1989 in je s svojimi sestavnimi deli prisoten v večini njihovih pogonskih sklopov.

V zadnjih letih se sodelovanje intenzivno širi predvsem v razvoj in izdelavo sestavnih delov za e-mobilnost. Na novih linijah bodo proizvajali dele za pogonske enote pete generacije tehnologije BMW eDrive. V širitev proizvodnih zmogljivosti za e-pogone pa je LTH Castings v zadnjih treh letih v Ljubljani vložil več kot 50 milijonov evrov.

V Ljubljani bo potekala proizvodnja oziroma obdelava aluminijastih ulitkov za električna vozila, pri čemer se uporabljajo najsodobnejše tehnologije in trajnostni pristopi, ki sledijo tudi zahtevam skupine BMW po zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in porabi virov v celotni verigi, so poudarili v družbi. Pri proizvodnji se ne uporablja noben material, ki je uvrščen med redke zemeljske kovine, procesi pa so digitalizirani in sledijo izdelku od začetka do konca njegove življenjske dobe.

Današnjega odprtja nove linije v Ljubljani sta se med drugim udeležila vodja nabave ulitkov iz lahkih kovinskih materialov za skupino BMW Frank Wimmer in predsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen.

Kot je povedal direktor LTH Castings Andrej Megušar, so dolgoleten zanesljiv partner skupine BMW. "V izdelke zanje smo integrirali obsežno lastno strokovno znanje, ki ga konkretno na področju elektromobilnosti gradimo že več kot deset let. Ker sistematično sledimo zahtevam trga in napredku na področju elektromobilnosti, se tudi zahteve glede zaposlenih in njihovih področij odgovornosti nenehno razvijajo," je pojasnil.

Z novo linijo vzpostavljajo dodatna dolgoročna in trajnostna delovna mesta. Na novem proizvodnem programu je trenutno približno 50 zaposlenih, do leta 2023 pa načrtujejo, da bo v proizvodnji delov za omenjene e-pogone delalo približno 150 zaposlenih.

70 let staro infrastrukturo prilagodili novim zahtevam

Kot poudarjajo v LTH Castings, je širitev njihovega obrata v Ljubljani primer uspešne preobrazbe nekdaj degradiranega območja v smeri e-mobilnosti in digitalizacije. Proizvodnja izdelkov za e-pogone je namreč v več kot 70 let stari stavbi nekdanjega kompleksa Litostroja. Namesto da bi zgradili nove prostore, so obstoječo infrastrukturo prilagodili novim zahtevam in jo razširili.

S celovito prenovo so pridobili dodatnih 20 tisoč kvadratnih metrov proizvodnih prostorov, tako da ima lokacija v Ljubljani skupaj že več kot 50 tisoč kvadratnih metrov površin. V LTH Castings so se ob tem zavezali, da bodo skrbeli za skladnost razvoja lokacije in spoštovali status kulturne zaščite objekta. Kompleks Litostroj je namreč delno zaščiten kot kulturnozgodovinski spomenik povojnega industrijskega razvoja v Sloveniji.

Skupina LTH Castings ima sicer sedež v Škofji Loki in spada med največje evropske visokotehnološke tlačne livarne aluminija, z lastnim razvojem in orodjarno. Njihovo poslovanje temelji na razvoju in izdelavi sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so komponente za elektrificirane pogonske sklope, motorni deli, deli krmiljenja in deli zavornih sistemov, pri čemer sodelujejo z avtomobilskimi proizvajalci in njihovimi dobavitelji.

LTH Castings v Sloveniji na vseh treh lokacijah, v Ljubljani, Škofji Loki in na Trati, zaposluje skoraj dva tisoč ljudi. Skupaj s hčerinskimi družbami na Hrvaškem in v Severni Makedoniji je v celotni skupini več kot 3.200 zaposlenih.