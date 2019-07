Na prodaj 117 za Agrokor neuporabnih nepremičnin

Ponujene nepremičnine so razvrstili po kategorijah komercialne nepremičnine, stanovanjske nepremičnine, zemljišča in ostalo. Največ je zemljišč (109), sedem je komercialnih nepremičnih, eno poslopje pa je v rubriki ostalo. Ob fotografijah nepremičnin so na spletni strani nekretnine.fortenovagrupa.hr objavili tudi podroben opis njihovega stanja in začetno ceno.

V ponudbi ni nobene nepremičnine v Sloveniji.

Do 16. septembra bodo sprejemali nezavezujoče ponudbe, zavezujoče pa od 30. septembra do 30. oktobra, so napovedali.

Pojasnili so, da gre za premoženje, ki ga družba ne uporablja. Na prodaj so nepremičnine, ki jih je nekoč kupil Agrokor, a večinoma nikoli ni našel uporabe zanje. Zapisali so, da obstaja še več tovrstnih nepremičnin ter da bodo seznam na spletni strani redno posodabljali.

Tudi Mercator pod okrilje nove skupine?

Na Fortenovo grupo, ki je zaživela aprila, naj bi bil v prihodnjih mesecih prenešen tudi Mercator. V prvi fazi so nanjo prenesli podjetja, ki sodijo pod tako imenovani lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus (na primer Konzum plus). Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, pa naj bi bila prenesena v drugi fazi.

Mercator prodal deset svojih centrov

Spomnimo, da je Mercator oktobra lani deset svojih centrov prodal avstrijski Supernovi, kljub temu pa ostaja lastnik 81 odstotkov nepremičnin, v katerih ima svoje trgovine.

