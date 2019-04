Agrokor prenesli na drugo podjetje, Mercator ostaja pri "starem" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konzum Plus je postalo zrcalno podjetje sedanjega Konzuma. Prevzema ga Fortenova grupa, izvršna direktorja pa bosta Fabris Peruško in Irena Weber, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Oba sta bila v sanacijski ekipi Agrokorja.

"Logotip in vizualni elementi podjetja bodo zaživeli po prvem aprilu, potem ko se sredstva prenesejo, ko bo podjetje zaživelo. To je rezultat skupnega dogovora vseh upnikov in njihova želja, da se tako zaznamuje nov začetek," je za Planet dejala Irena Weber, izvršna direktorica Fortenove.

Todorić: To se bo hitro zrušilo

Foto: STA Nov začetek pomeni, da lahko novi lastniki in dobavitelji začnejo prodajati svoje delnice. Da družba, ki jo je ustanovil, izginja, za kar krivi premierja Andreja Plenkovića, pa se je prek vloga oglasil Ivica Todorić, dolgoletni lastnik Agrokorja.

"To se bo hitro zrušilo. Zadnje vprašanje je le, ali se bo to dovolj hitro zrušilo, da se lahko še vedno kolikor toliko rešijo podjetja in da se kolikor toliko reši industrijo ter ogromen kapital, več kot 30 milijard kun," je dejal Todorić.

Če je včasih premier govoril, da je Agrokor eden od največjih uspehov vlade, novega začetka ni hotel komentirati, so se pa oglasili iz opozicije.

"Agrokor se zdaj zadolžuje po višji obrestni meri kot v času Todorića. Prihodnost je še kako negotova, mislim, da to kažejo vsi kazalniki," je bil oster Davor Bernardić, predsednik SDP.