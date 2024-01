Štirje kupci novogradenj so mlajši od 20 let. V povprečju so za novozgrajeno stanovanje odšteli približno pol milijona evrov. Za ta denar so v povprečju dobili 166 kvadratnih metrov neto velike domove ter za 46 kvadratnih metrov parkirnih površin. Kredita za nakup ni potreboval nihče.

Štirje kupci novogradenj so mlajši od 20 let. V povprečju so za novozgrajeno stanovanje odšteli približno pol milijona evrov. Za ta denar so v povprečju dobili 166 kvadratnih metrov neto velike domove ter za 46 kvadratnih metrov parkirnih površin. Kredita za nakup ni potreboval nihče.

Analizirali smo kupce stanovanj v devetih novogradnjah v Ljubljani. Najmlajši kupec ima 17 let, najstarejši pa 87. Manj kot polovica kupcev je za nakup stanovanja najela kredit. Največ so v nove nepremičnine investirali ljudje, stari med 40 in 50 let.

Od kod številke in kako smo analizirali

Analizo novogradenj je za Siol.net pripravilo analitično podjetje Arvio. Pri številkah, ki so omenjene v članku, je treba poudariti sledeče:

- Vir informacij je Evidenca trga nepremičnin (baza ETN).

- Nekatera stanovanja je kupilo več fizičnih oseb. Pri skupnem številu stanovanj smo ta podatek zanemarili, upoštevali pa smo ga pri analizi kupcev.

- Analizirali smo sledeče novogradnje: Devana, Peca, Rezidenca Masarykova, Soseka Jurčkova, Vila blok, Vila enajstka, Vila Desetino, Modra vila in Zelena šmartinka.

Pod drobnogled smo vzeli devet novogradenj v Ljubljani, kjer je stanovanja kupilo 276 fizičnih in nekaj pravnih oseb.

Največ kupcev stanovanj je starih med 30 in 60 let. Ti so pokupili približno 70 odstotkov vseh stanovanj v analiziranih novogradnjah. Štirje novopečeni lastniki nepremičnin so mlajši od 20 let, 16 pa jih je starejših od 70 let.

Manj kot polovica fizičnih oseb je za nakup stanovanja najela kredit. Vendar je pri nekaterih starostnih skupinah ta odstotek veliko večji.

Starostna skupina: 0–20 let

Največ sta v žep v tem starostnem razredu segli 17-letna in 19-letna oseba, ki sta skupaj kupili dve stanovanji, veliki 101 in 104,7 kvadratnega metra, dve garaži in dve parkirni mesti. Za omenjene nepremičnine sta skupaj odšteli 1,14 milijona evrov. Vse nepremičnine so v kompleksu Zelena Šmartinka.

Najmanj v tej starostni skupini pa je za novo domovanje plačala 18-letna oseba, za 41 kvadratnih metrov veliko stanovanje (ter za garažo in tehnične prostore) v kompleksu Peca je odštela 148 tisoč evrov.

Starostna skupina: 20–30 let

34 oseb v tretjem desetletju življenja je kupilo stanovanje v eni izmed novogradenj. V povprečju so za nepremičnino odšteli 245 tisoč evrov, za ta denar so dobili 73 kvadratnih metrov neto velika stanovanja ter za 16 kvadratnih metrov parkirnih površin. Točno 50 odstotkov (17 oseb) ima na kupljeni nepremičnini zabeležen hipotekarni kredit.

Najbolj sta v žep segli dve 28-letni osebi, ki sta skupaj v Vili Enajstki za 600 tisoč evrov kupili stanovanje v velikosti 167 kvadratnih metrov.

Starostna skupina: 30–40 let

62 oseb, starih od 30 do 40 let, je dobilo nov dom v eni izmed analiziranih novogradenj. Za stanovanja so v povprečju odšteli 270 tisoč evrov, povprečna velikost kupljene nepremičnine je 77 kvadratnih metrov, vsak kupec pa ima v povprečju tudi 19 kvadratnih metrov parkirnih površin. 37 oseb (59,68 odstotka vseh) je za nakup stanovanja potrebovalo kredit.

Najbolj zapravljiva oseba v tej starostni skupini je bila 38-letna oseba, za stanovanje na Prijateljevi ulici v velikosti 131 kvadratnih metrov (in pripadajoče druge površine v velikosti 90 kvadratnih metrov) je odštela dobrih 900 tisoč evrov.

Starostna skupina: 40–50 let

Največ so v nove nepremičnine investirali ljudje, stari med 40 in 50 let, 76 posameznikov (slaba tretjina vseh oseb, ki so vključeni v analizo) je kupilo stanovanje v analiziranih novogradnjah. 36 posameznikov (47,37 odstotka) je za nakup potrebovalo kredit. V povprečju so za nepremičnino odšteli 265 evrskih tisočakov, povprečna velikost kupljenega stanovanja pa znaša 73 kvadratnih metrov. Povprečen kupec je tudi pridobil za 16 kvadratnih metrov parkirnih površin.

Največ denarja v tej starostni skupini je zapravila 48-letna oseba, ki je za dve stanovanji (101 kvadratni meter in 104,7 kvadratnega metra) in pet parkirnih mest v kompleksu Zelena Šmartinka odštela 1,14 milijona evrov.

Starostna skupina: 50–60 let

56 oseb v šestem desetletju življenja je kupilo nepremičnino v eni izmed analiziranih novogradenj. 18 oziroma 32,14 odstotka vseh oseb ima na stanovanju vpisano hipoteko. V povprečju so za nakup odšteli 375 tisoč evrov, za ta denar so v povprečju dobili 85 kvadratnih metrov veliko stanovanje ter 21 kvadratnih metrov parkirnih površin.

Starostna skupina: 60–70 let

Novo stanovanje si je omislilo tudi 28 oseb v sedmem desetletju življenja. Sedem oseb je nakup financiralo s pomočjo bank. V povprečju so zapravili 313 tisoč evrov, za to pa so dobili 90 kvadratnih metrov veliko stanovanje in za 16 kvadratnih metrov parkirnih površin.

Največ sta za novo nepremičnino skupaj odšteli dve osebi, ki sta za domovanje v Rožni dolini v velikosti 241 kvadratnih metrov plačali 865 tisoč evrov.

Starostna skupina: 70 let+

16 oseb, starejših od 70 let, je šlo v nepremičninske nakupe. Le ena oseba je nakup stanovanja financirala tudi s kreditom. V povprečju so za nakup osebe odštele slabih 300 tisoč evrov, za to so dobile 71 kvadratnih metrov veliko stanovanje in 11 kvadratnih metrov parkirnih površin.

Najstarejša oseba, ki si je privoščila novo stanovanje, šteje 87 let. Za 57 kvadratnih metrov stanovanje na Jelinčičevi ulici 8 je odštela 127 tisoč evrov.

Najbolj razsipni v tej starostni skupini pa sta bili dve osebi, ki sta za 140 kvadratnih metrov veliko stanje na Prijateljevi ulici 26 odšteli 752 tisoč evrov.