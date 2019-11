Kriptomilijonar obupal nad govejo farmo

Damian Merlak se je po naših informacijah odločil za umik iz kmetijskega podjetja KŽK iz Žabnice, prek katerega je imel v Cerkljah na Gorenjskem, v Hrastju in na Sorškem polju v lasti več kot tisoč glav živine.

Po štirih letih, odkar je prevzel govejo farmo in jo s pomočjo partnerjev spravil iz izgube, se je odločil za njeno prodajo. Po za zdaj še neznani ceni jo je kupilo mariborsko podjetje BK Agro, v katerem je združenih več podjetnikov:

- Peter Burger, lastnik podjetja Burgox iz Komende, ki se ukvarja s predelavo kmetijskih proizvodov oziroma prodajo sadja in zelenjave.

- Aleš Kolšek, odvetnik iz Maribora,

- Zvonko Kolšek, nekdanji odvetnik in kadrovnik mariborskega Nigrada, ki je od svojega nekdanjega delodajalca terjal več sto tisoč evrov, na koncu pa se z njim leta 2016 poravnal.

Za direktorja podjetja KŽK, ki je od Merlaka že prevzel vodenje poslov, so poleg Burgerja imenovali še Marjana Lorgerja, nekdanjega prvega moža tovarne Comet iz Zreč.

Največ prihodkov doslej, a nizek dobiček

Koliko so plačali Damianu Merlaku za govejo farmo, kakšne načrte imajo z njo in ali bodo dodatno širili njeno dejavnost, pri vpletenih še preverjamo.

Podjetje KŽK, ki ima več kot 30 zaposlenih, je v lanskem letu ustvarilo za nekaj več kot tri milijone evrov prihodkov, kar je sploh največ v zadnjih 15 letih, in okoli 50 tisoč evrov čistega dobička. Ob tem sicer od ministrstva za kmetijstvo na leto prejme za dobrega pol milijona evrov kmetijskih subvencij.

Foto: Ana Kovač

Od leta 2015, ko je Merlak skupaj s partnerjem iz Bitstampa Nejcem Kodričem (ta se je iz lastništva umaknil leta 2017) kupil govejo farmo, je bila ta v rdečih številkah le v letu 2016, v vseh drugih letih pa je poslovala z manjšim dobičkom.

Del prodajnega posla je tudi veterinarska ambulanta iz Žabnice, ki je v lasti KŽK, zaposluje več ljudi in ustvari okoli 600 tisoč evrov letnih prihodkov.

Kupil hotele v Bohinju

Damian Merlak se je po uspešni prodaji Bitstampa, s katero je zaslužil več kot sto milijonov evrov, v začetku letošnjega leta lotil nove zgodbe v Bohinju.

Kupil je štiri propadajoče objekte v Bohinju, ki so bili dolgo časa sramota: hotel Zlatorog, hotel Bohinj, aparthotel Bohinj in Ski hotel Vogel. Ti se nahajajo na odličnih lokacijah ob Bohinjskem jezeru in so bili potrebni obnove.

Manj kot štiri mesece po odmevnem odkupu je konec julija vrata znova odprl prenovljen Aparthotel Triglav. Naslednji na vrsti za obnovo je hotel Bohinj – začeli naj bi jeseni, odprt naj bi bil prihodnje poletje. Vse bliže je tudi začetek obnove razpadajočega nekdanjega ponosa Zlatoroga.

Foto: STA

Objekti so bili pred tem v lasti kontroverznega podjetnika Zmaga Pačnika in njegove družine, ki je do hotelov pred več desetletji prišla po nizki ceni. Po neuradnih informacijah so jih Merlaku prodali za okoli osem milijonov evrov.

Ne gre za prvo Merlakovo naložbo v Bohinju. Že leta 2016 je kupil apartmaje Tuba, ki stojijo ob zahodnem bregu jezera, blizu slapa Savica.

Konec lanskega leta je pojasnjeval, da apartmajev ne upravlja sam. "Pravzaprav sem jih kupil zaradi edinstvene lege, imel sem tudi ideje o širitvi, ampak za zdaj se ukvarjam z drugimi stvarmi. Morate pa vedeti, da sem jih kupil pred tremi leti, ko so bile cene precej nižje, zato je zdaj tudi donos od oddajanja precej boljši, kot sem mislil, okoli 10-odstoten. Ker ne gre za hotelsko storitev, je seveda tudi naložba manjša," je povedal.