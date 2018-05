Kriminalisti preiskujejo, ali so na UKC Ljubljana prirejali razpise

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) je policiji naznanilo sume nepravilnosti pri najmanj dveh razpisih na področju informacijske tehnologije. Posamezniki iz notranjih služb UKC naj bi ju namreč pripravili tako, da bi posel dobil vnaprej izbrani ponudnik.

Na UKC Ljubljana so včeraj za Siol.net potrdili, da so Nacionalni preiskovalni urad (NPU) obvestili o sumu protipravnega ravnanja pri pripravi dokumentacije za razpise za nabavo informacijske tehnologije (IT).

Koliko razpisov in katere so naznanili kriminalistom, uradno ni mogoče izvedeti. Na UKC Ljubljana, ki ga vodi Aleš Šabeder, namreč več informacij zaradi "interesa preiskave" ne razkrivajo.

Aleš Šabeder, aktualni direktor UKC Ljubljana Foto: Ana Kovač Po naših informacijah pa so sume protipravnih ravnanj zaznali pri najmanj dveh razpisih. Pri obeh naj bi, sumijo v UKC, posamezniki iz notranjih služb največje zdravstvene ustanove v državi merila in pogoje za izbiro priredili tako, da so ustrezala vnaprej izbranemu ponudniku.

To naj bi bilo podjetje Unistar LC, eden od najpomembnejših dobaviteljev IT-opreme v UKC, ki je v zadnjih desetih letih s to institucijo opravil za več kot deset milijonov evrov poslov. Za primerjavo: toliko denarja UKC za informacijske storitve v povprečju porabi v dveh letih.

Prirejen razpis za 1,3-milijonski posel?

V jedru zgodbe sta po naših informacijah Peter Kolar, ki ga je leta 2016 tedanji generalni direktor UKC Andraž Kopač imenoval za pomočnika za informatiko, in vodja sektorja za informacijsko tehnologijo Milan Črv, sicer član odbora za informacijske standarde v zdravstvu, ki deluje v okviru resornega ministrstva.

Po zatrjevanju virov blizu UKC naj bi imela oba ključno vlogo pri pripravi enega od razpisov, ki je po naših informacijah zdaj pod drobnogledom policije. Z njim je UKC Ljubljana iskal ponudnika, ki bi mu do leta 2022 zagotavljal nemoteno delovanje storitvenega centra, namenjenega učinkovitemu poročanju in pomoči pri incidentih in drugih težavah.

Andraž Kopač je konec lanskega leta zapustil položaj generalnega direktorja UKC Ljubljana. Foto: Bojan Puhek Šlo bi za nekakšno osrednje IT-vozlišče v UKC, ki bi združevalo baze znanja in različnih zahtevkov za dostop do zdravstvenih storitev. Omogočalo bi tudi celovitejši pregled nad IT-sistemi v UKC in po potrebi zagotavljalo njihovo učinkovito nadgradnjo. Gre za posel, vreden okrog 1,3 milijona evrov.

A več morebitnih ponudnikov je že ob objavi razpisa, ki se je iztekel sredi aprila, posumilo, da je ta pisan na kožo podjetju Unistar LC, dosedanjemu dobavitelju in skrbniku centralne točke za pomoč uporabnikom in komunikacijskega omrežja v UKC.

Zahtevali certifikat, ki ga ima obstoječi dobavitelj

Iz javno dostopne dokumentacije je namreč razvidno, da so V UKC Ljubljana postavili nenavadno visoke vstopne pogoje za prijavo na razpis:

Od ponudnikov so tako zahtevali, da imajo vsi tehniki, ki bi sodelovali v projektu za UKC, opravljen poseben certifikat za sistem IT-infrastrukturne knjižnice (v angl. Information Technology Infrastructure Library). Tega na tečajih kot edini v Sloveniji ponuja prav Unistar. Pozneje so v UKC med razpisom prvotni pogoj popravili. Ponudnikom so tako omogočili, da se lahko nanj prijavijo z najmanj 15 cerfiticiranimi inženirji, tehniki in operaterji, a hkrati vztrajali pri tem, da morajo imeti vsi sodelujoči, ki bodo delali v projektu kot operaterji, omenjeni certifikat.

"Gre za znaten dvig glede na merila iz prejšnjih razpisov. Zahteva, ki jo navajate, zopet nakazuje, da tudi s to zahtevo preferirate trenutnega izvajalca storitev," je na portalu javnih naročil zapisal eden od morebitnih ponudnikov.

Ponudniki so UKC očitali, da je bil eden od pogojev v razpisni dokumentaciji tudi partnerski status multinacionalke IBM, ki ga ima v Sloveniji kot edini Unistar LC. Pripravljavci razpisa so te očitke zavrnili. Hkrati so v UKC od ponudnikov zahtevali reference v zdravstvu v primerljivem okolju s tri tisoč uporabniki. S tem so izbor v Sloveniji omejili na UKC Ljubljana in UKC Maribor. "Uporaba reference, pri kateri ponudnik odda referenco naročnika, kriterij pa je obenem omejitveni dejavnik za vse preostale ponudnike, ustreza definiciji korupcije," je na portalu zapisal eden od morebitnih ponudnikov.

Namigovanja na portalu javnih naročil

Na omenjenem portalu je eden od ponudnikov celo odkrito namigoval, da so v UKC razpis pripravljali v sodelovanju z Unistarjem.

Te sume so v UKC preverili z notranjo revizijo. Njene očitno obremenjujoče ugotovitve so poslali NPU.

"Po proučitvi omenjene prijave je NPU ocenil, da iz vsebine prijave niso podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Navedbe in domnevne nepravilnosti je treba še dodatno preveriti in pridobiti dokumentacijo," so nam pojasnili na policiji. NPU je zadevo v reševanje odstopil ljubljanski policijski upravi.

Odziv podjetja Unistar objavljamo v okvirju spodaj.

Stična točka naročnika in dobavitelja: Rotary Club

Unistar LC je sicer eno od največjih in najstarejših podjetij, ki se na slovenskem trgu ukvarjajo z IT-storitvami. Lani je ustvarilo dobrih 17 milijonov evrov prihodkov in približno 150 tisoč evrov dobička.

Miran Boštic, največji lastnik družbe Unistar LC Foto: Unistar LC Ob UKC Ljubljana je njegov največji javni naročnik ministrstvo za notranje zadeve. Z UKC Maribor je glede na prihodke ustvaril zanemarljivo majhen obseg poslov (115 tisoč evrov).

Njegov največji lastnik in direktor je Miran Boštic, ki je tesno povezan s še enim večjim dobaviteljem UKC Ljubljana in nekaterih drugih velikih slovenskih zdravstvenih ustanov – Aljošo Rojcem, nekdanjim generalnim direktorjem Onkološkega inštituta Ljubljana (več o tem v okvirju).

Boštic je eden od najpomembnejših članov v Rotary Clubu Carniola. V njem deluje tudi izvršni direktor Unistarja Pavle Jazbec. Član istega kluba je tudi Peter Kolar.

Komu gre na roko več let IT-kaosa v UKC? Bolnikom ne.

Dva razpisa, ki sta se znašla pod lupo kriminalistom, sta očitno le vrh ledene gore neučinkovitosti in sumov drugih nepravilnosti na področju IT v ljubljanskem UKC.

Že leta 2016 je računsko sodišče ugotovilo, da UKC v obdobju med januarjem 2011 in majem 2016 "ni zagotavljal, da bi informacijska podpira učinkovito podpirala njegovo delovanje".

"Zavod je imel razdrobljeno informacijsko okolje, ki so ga sestavljale številne, med seboj pogosto nepovezane informacijske rešitve," je v poročilu zapisalo računsko sodišče. Opozorilo je, da na tem področju v UKC vlada kaos. Nekatere informacijske rešitve so se celo podvajale ali pa jih je zavod začel uporabljati šele več let po nakupu.

Ker so posamezne organizacijske enote uporabljale različne rešitve, zato zdravniki in drugi zaposleni praviloma niso mogli poiskati podatkov o preteklem zdravljenju svojih bolnikov v drugih enotah, razen če so te prejeli v papirni obliki.

Foto: STA

Kaj je ugotovilo računsko sodišče

V tem poročilu računsko sodišče posebej omenja tudi Unistar LC. Tudi pri tem je opozorilo na kaos. Čeprav je UKC pri podjetju najel in plačal celovito informacijsko podporo, sam ni pripravil in vzpostavil notranjih postopkov, ki bi jo omogočali. UKC se je zato raje odločil letos objaviti nov razpis.

UKC v pogodbi z Unistarjem LC ni opredelil, katere katere informacijske rešitve je sploh vključevala zunanja podpora, je še ugotovilo računsko sodišče. Prav tako ni sprejel ciljev in meril za spremljanje ravni storitev informacijske podpore.

V UKC tako niso imeli evidence o zadnjem statusu nadgradenj in popravkov sistema, ki jih je nameščal Unistar LC.

Unistar: Konkurenca nas želi diskreditirati Na portalu javnih naročil smo opazili, da interesenti pri več javnih naročilih UKC Ljubljana očitajo favoriziranje vaše družbe. Kako to komentirate? Podjetje Unistar LC je družba v 100-odstotni lasti delniške družbe Alterna Intertrade. Je podjetje s tridesetletno tradicijo in združuje strokovnjake na več področjih informatike. Je družba s skoraj 20 milijoni letnega prometa in zmernim dobičkom, ki zagotavlja dolgoročno poslovanje. Podjetje si zagotavlja del prihodkov tudi iz naslova javnih naročil. Glede na to, da smo na omenjenem segmentu relativno uspešni, se konkurenca trudi, da bi nas diskvalificirala tudi z nekaterimi nelegitimnimi prijemi, čeprav je teh očitkov, glede na obseg javnih naročil, pri katerih smo uspešni, neznatno malo. Hkrati pa imajo vsa konkurenčna podjetja možnost prerekanja v procesu postopka in oddaje javnega naročila in pravnih postopkov v okviru zakona, če nas že ne morejo premagati po strokovni ali cenovni plati. V kakšnih odnosih ste s Petrom Kolarjem iz UKC Ljubljana? V kakšnih odnosih ste z Milanom Črvom iz UKC Ljubljana? Peter Kolar je pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za informatiko, torej odgovorna oseba, g. Milan Črv pa vodja Informacijskega centra Kliničnega centra, torej naša kontaktna oseba pri izvedbi projektov. Naši odnosi z obema so korektni in profesionalni.

Kdo je Peter Kolar Prvi pomembnejši položaj je zasedal na tedaj še državni Adrii Airways. Tam je bil pomočnik nekdanjega predsednika uprave Tadeja Tufka, proti kateremu je Adria pozneje vložila odškodninsko tožbo zaradi posla za dobavo goriva v Libiji, ki nikoli ni bil izveden, s čimer naj bi bila družba oškodovana za več kot 300 tisoč evrov. Po odhodu iz Adrie je služboval v Peku in Termah Čatež, kjer je bil njegov sodelavec Matjaž Tavčar, poslovni direktor Kirurške klinike. Prav Tavčar naj bi Kolarja leta 2016 pomagal pripeljati na položaj pomočnika generalnega direktorja. Še pred tem je Kolar vodil tudi nekatera podjetja iz kroga lastnika Koloseja Sergeja Racmana.