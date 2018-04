To so ključne ugotovitve komisije o zlorabah v zdravstvu

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic vsem zdravstvenim ministrom od leta 2003 do leta 2016 očita objektivno odgovornost, Kolar Celarčevi pa subjektivno odgovornost.

"Agencija za varstvo konkurence ni delovala v skladu z zakonom"

Za vodjo SDT Harija Furlana, nekdanjega zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča in nekdanjega vodjo nabave v mariborskem kliničnem centru Petra Weissensteinerja komisija pristojnim organom predlaga, naj raziščejo sume kaznivih dejanj.

Prav tako komisija ugotavlja, da agencija za varstvo konkurence ni delovala v skladu z zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence. Predsednica komisije Jelka Godec (SDS) je opozorila, da so v zaključnem poročilu tudi ugotovitve iz vmesnega poročila.

Tako po oceni komisije obstaja sum, da so odgovorni v kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru v letih od 2007 do 2016 oškodovali javna sredstva ter delovali negospodarno in nezakonito.

Kaj pravi ministrica?

Kolar Celarčeva je v pisnem odzivu, ki so ga poslali z ministrstva za zdravje, navedla, da je kot prva v vrsti zdravstvenih ministrov sprejela konkretne sistemske ukrepe proti korupciji, kar velja tudi za nabavo žilnih opornic. Poudarila je, da je to tudi temeljna razlika med njenimi devetimi ministrskimi predhodniki in njo.

"Zato v odgovor na zaključno poročilo preiskovalne komisije sporočam, da sem objektivno odgovorna za vrsto sprejetih sistemskih ukrepov proti korupciji, tudi na področju nabave žilnih opornic. Nikakor pa ne morem biti subjektivno odgovorna za zadeve, ki jih nisem smela početi - in jih zato tudi nisem," je zapisala.

Predstavitev stališč poslanskih skupin na današnji izredni seji DZ je pokazala, da imajo tako v koaliciji kot opoziciji nasprotujoča mnenja o zaključnem poročilu zdravstvene preiskovalne komisije. Naklonjenost poročilu so izrazili v SD, NSi, NP, SDS in DeSUS, v SMC in še posebej Levici pa so bili do dela komisije in njenih ugotovitev kritični.