UKC Ljubljana bo tudi letos posloval z večmilijonsko izgubo

Šabeder je na današnji novinarski konferenci predstavil poslovanje UKC v preteklem letu, ko so iz tekočega poslovanja ustvarili za 33,5 milijona evrov minusa, skupaj s skoraj 80 milijoni evrov sanacijskih sredstev iz proračuna pa so na papirju beležili 46,4 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Letos bodo po njegovih besedah ustvarili za okoli 15 milijonov evrov minusa, neuravnotežen poslovni načrt je omogočen z interventnim zakonom za sanacijo bolnišnic.

V sanacijskem programu, ki ga je v četrtek obravnaval svet UKC in ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo na ministrstvu, so opredelili enostavne ukrepe, ukrepe na nivoju klinik in ukrepe na nivoju UKC.

Zavezani so k pravočasnemu plačevanju dobaviteljem

Med najpomembnejšimi ukrepi na nivoju UKC je izpolnjevanje letnega programa iz splošnega dogovora ter enkratnega dodatnega programa v celoti. V minulem letu namreč rednega programa niso realizirali v celoti, zaradi česar so ostali brez 11 milijonov evrov prihodkov.

Prav tako je Šabeder optimističen glede izpolnitve enkratnega dodatnega programa, saj je bil letos razpisan bistveno prej in so ga prejšnji mesec tudi začeli izvajati. Povečati nameravajo število dnevnih bolnišničnih obravnav in skrajšati ležalne dobe.

Zavezani so k pravočasnemu plačevanju dobaviteljem. V skladu z interventnim zakonom je ta rok podaljšan na 60 dni, zaradi česar so dobaviteljem poslali anekse, da bi uskladili ta rok. Po Šabedrovih navedbah se je večina dobaviteljev na to odzvala pozitivno.

V petih letih potrebnih za 220 milijonov investicij

Investicije bodo načrtovali v skladu z razpoložljivimi sredstvi in brez zadolževanja, pri čemer je generalni direktor dejal, da je za prihodnjih pet let potreb po investicijah v višini 220 milijonov evrov na ravni celotnega UKC. V to sta všteti tudi dve novi stavbi. Skupaj z ministrstvom za zdravje bodo šli v energetsko sanacijo petih objektov.

Letos imajo za investicije na voljo 13 milijonov evrov lastnih sredstev, a prioritete še izbirajo.