Kostić ni izpolnil pogojev za nakup banke

Kostić je zadnji dan dostavil dovoljenja srbske centralne banke ter srbskega in slovenskega varuha konkurence. S tem je izpolnil pogoje iz prodajne pogodbe, sklenjene s konzorcijem za prodajo večinskega, 55-odstotnega deleža v Gorenjski banki.

Ni pa izpolnil ključnega pogoja, ki so ga od njega zahtevali delničarji Save kot 28-odstotne lastnice Gorenjske banke in ki bi mu omogočal prevzem banke. V zahtevanem roku ni dobil soglasja Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB).

S tem se je na današnji seji seznanil upravni odbor Save. Ugotovil je, da Kostić ni dostavil vseh dokazil, potrebnih za prodajo, zato Sava nima soglasja za prodajo deleža.

Skupščina Save je namreč določila, da mora AIK Banka najpozneje do 30. aprila pridobiti izjavo skupaj s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kot kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne Banke Srbije, Banke Slovenije oziroma ECB za pridobitev delnic Gorenjske banke.

Narodna Banka Srbije je še januarja in marca letos javno komunicirala nepravilnosti pri poslovanju AIK Banke, zaradi katerega mu je naknadno odvzela dovoljenja za prevzem Gorenjske banke. Zakaj si je naenkrat premislila, pri srbskem regulatorju še preverjamo.

Težave za Kostića pa se tu ne končajo. Če se vsi člani konzorcija, razen Save, ki za to nima dovoljenja, odločijo za prodajo svojega deleža, je Kostić dolžan odkupiti 16-odstotni delež. Kot že rečeno, so izpolnjeni vsi odložni pogoji iz pogodbe o prodaji delnic. S tem bo Kostićeva AIK Banka v Gorenjski banki presegla 33-odstotni prevzemni prag in kršila dovoljenje Banke Slovenije.

AIK Banka ima trenutno v lasti že 22,6-odstotni delež v Gorenjski banki. Konec aprila je od Hipotekarne banke iz Podgorice odkupila 1,6-odstotni delež. Črnogorska banka je v preteklosti odigrala vlogo parkirišča za Kostićeve delnice v Gorenjski banki.

Sava je lastnica skoraj 38-odstotnega deleža Gorenjske banke, a sama prodaja 28,8 odstotka, saj so preostale delnice banke prenesene na fiduciarni račun Abanke kot zavarovanje za obveznice Save. V konzorciju prodajalcev so poleg Save še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnica Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, Iskratel in nekateri drugi manjši delničarji. Skupaj ima konzorcij v rokah 54 odstotkov delnic Gorenjske banke.

ECB je februarja letos AIK Banki in njej nadrejenim družbam izdala dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v Gorenjski banki do največ 33 odstotkov. Takrat se je AIK Banki namreč iztekel enoletni rok za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je enak ali večji od 50 odstotkov glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu Gorenjske banke.

Prvi rok za dostavo soglasij se je Kostiću iztekel že 15. marca, vendar je na vztrajanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) kot solastnika Save skupščina delničarjev dala Kostiću še več kot mesec dni časa. V tem trenutku ni jasno, ali bo SDH ponovil manever.

Bo Kostić brez evra zavladal Gorenjski banki?

Grozi pa, da bo Kostić kljub propadli prodaji že na prihajajoči skupščini Gorenjske banke brez nakupa dodatnih delnic prevzel vajeti v slovenski banki.

Jelena Galić, nadzornica Gorenjske banke, in Miodrag Kostić Foto: Vid Ponikvar Na njej bodo delničarji odločali o treh novih članih nadzornega sveta. Dvema, Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku, se izteče mandat. Še eden, Domen Trobec, je že lani odstopil s položaja. Nadzorni svet ima skupaj šest članov.

Kdor bo imel glavno besedo pri imenovanju treh novih nadzornikov, bo torej obvladoval Gorenjsko banko. Za zdaj kaže, da bo to prav Kostić. Sava kot največji lastnik Gorenjske banke namreč po odločbi Banke Slovenije v njej že tri leta nima glasovalnih pravic. To posledično pomeni, da bo na skupščini med delničarji z glasovalnimi pravicami daleč najmočnejša AIK Banka.

Ob upoštevanju povprečne udeležbe na skupščinah v zadnjih letih bi delnice, ki jih ima Kostić uradno v lasti, pomenilo približno polovico vseh delnic z glasovalno pravico.

Bo Banka Slovenije sprožila postopke proti Kostiću?

Sava je danes sporočila, da bo skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja nadaljevala aktivnosti za odprodajo deleža v Gorenjski banki.

Kot najresnejšo možnost se omenja, da bi lastniki Gorenjske banke postali imetniki obveznic Save, ki so zavarovane z delnicami, prav tako SDH, Kapitalska družba in sklad York. Sava bi se na ta način rešila dela dolgov, Kostiću pa bi na ta način preprečili, da banko prevzame brez evra.

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju AIK Banke smo Banko Slovenije vprašali, ali bo oziroma je že začela postopke za odvzem dovoljenja za pridobitev do 33-odstotnega deleža. Prav tako nas je zanimalo, ali so začeli preverjanje (ne)primernosti članice nadzornega sveta Gorenjske banke Jelene Galić. Ta namreč vodi srbsko banko, v kateri je bilo ugotovljeno:

da banko v nasprotju z zakonodajo operativno vodijo neizvršni direktorji na čelu s Kostićem,

da je pregled desetih največjih danih posojil pokazal, da so v AIK Banki slabo ocenjevali tveganja. Gre torej za enako diagnozo, ki je na kolena spravila slovenske banke, te pa smo na koncu morali reševati davkoplačevalci.

Kaj bo rekla ATVP

Kostića na poti do prevzema Gorenjske banke čaka še ena ovira.

AIK Banka je namreč decembra lani v razmaku šestih dni objavila kar dve nameri za prevzem. Slediti bi jima morala ponudba za prevzem. AIK Banka bi jo morala objaviti v 30 dneh po (drugi) nameri, torej najpozneje do 21. januarja.

Miloš Čas, direktor ATVP Foto: ATVP Pri tem velja poudariti, da AIK Banka o obeh namerah ni obvestila Gorenjske banke, četudi zakon o prevzemih od uprave prevzemne tarče zahteva določena ravnanja.

Zakaj po objavi dveh namer niso objavili prevzemne ponudbe, v AIK Banki nikoli niso pojasnili. Domnevati pa gre, da so bili glavni razlog za to ukrepi centralne banke Srbije, o katerih je bila obveščena tudi Banka Slovenije.

S tem pa so v AIK Banki tvegali tudi ukrepe še enega slovenskega regulatorja – Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Kot so nam že pred časom pojasnili na agenciji; če prevzemnik po objavi prevzemne namere od nje odstopi, eno leto po tem ne sme dati nove prevzemne ponudbe. Tej sankciji se lahko izogne le, če to naredi s soglasjem ATVP.

Po naših informacijah Kostić tega soglasja od ATVP ni dobil. Na agenciji pojasnil o konkretnih postopkih ne dajejo.