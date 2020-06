Kmalu gradnja novega Kolizeja? Investitorji se zanašajo na spremenjen zakon. #foto

Družba Reinteburg je konec maja začela z izkopom in zaščito gradbene jame na območju nekdanjega Kolizeja. S spremenjeno zakonodajo si obetajo pravnomočno gradbeno dovoljenje do konca septembra. Ob tem čakajo na odgovor kulturnega ministrstva, ali morajo zgraditi tudi večnamensko dvorano.

Minilo bo skoraj desetletje, od kar so porušili Kolizej. Pred dobrim tednom so na območju začeli s prvimi deli, kar vključuje izkop in zaščito gradbene jame. Čeprav so gradbeno dovoljenje pridobili v lanskega marca, pa še čakajo na njegovo pravnomočnost. Nanj se je namreč pritožil eden od sosedov zaradi zaščitene rdečelistnate bukve.

Direktor družbe Reitenburg Matej Sodin pričakuje, da bodo pravnomočno gradbeno dovoljenje dobili septembra, tudi s pomočjo spremenjene zakonodaje, ki naj bi pohitrila sodne postopke.

"Čakamo samo še pravnomočno gradbeno dovoljenje. Upravno sodišče ne bo odločalo vsebinsko, ampak postopkovno," pojasnjuje Sodin, ki ne pričakuje zapletov.

Za podjetje Ilag Tivoli, ki je v lasti avstrijske družine Turnauer, celoten razvoj projekta izvaja podjetje Reitenburg. Od inženiringa do gradnje na ključ. Reitenburg je sicer krovna družba vseh podjetij v lasti Jožeta Andreliča v Sloveniji.

"Naredili bomo, kar bo ministrstvo naročilo"

Ob rušenju kulturnega spomenika se je takratni lastnik podjetnik Jože Anderlič ob dogovoru z kulturnim ministrstvom zavezal, da bo v novem Kolizeju, ki zdaj nosi ime Schellensburg, zgradil koncertno-operno dvorano. Skozi leta se je projekt večkrat spremenil, v zadnjih popravkih pa je iz njih izpadla tudi dvorana. Za to mora zeleno luč prižgati kulturno ministrstvo.

"Na kulturno ministrstvo so dali vlogo in zdaj čakamo na odgovor. Nam je vseeno. Naredili bomo, kar bo ministrstvo naročilo," o dvorani, ki bo imela okrog 100 sedežev, odgovarja Sodin. V prvotnih načrtih je Anderlič napovedoval dvorano veliko več kot 20 tisoč kvadratnih metrih.

Kolizej od leta 2007 do danes:

Cene od pet do osem tisoč evrov

Porjekt bo sestavljen iz dveh stavb - palače Schellenburg in istoimenske vile (na sliki). Foto: Schellenburg-living.com Sodin pričakuje, da bodo v juniju sklenili že prve prodaje od skupno 125 stanovanj, koliko jih bo v palači in vili Schellenburg. Cena kvadratnega metra se bo v stanovanjih gibala od pet do osem tisoč evrov brez DDV, celoten projekt pa je ocenjen na okrog 90 milijonov evrov. Večina stanovanj bo večja od sto kvadratnih metrov, pod objektom pa je planirana garažna hiša.

Projekt na gradbišču, ki že več let kazi podobo prestolnice naj bi bil po besedah Sodina končan konec leta 2022, kupci pa bi se v stanovanja lahko vselili poleti 2023.

Prvotni Kolizej so zgradili leta 1847, po načrtih arhitekta in lastnika Josepha Benedikta Withalma. Podjetni Withalm je takratnim mestnim oblastem ponudil, da na lastne stroške zgradi objekt s sobami za 1500 vojakov, kar so mestni veljaki pograbili z obema rokama in investitorju celo podarili zemljišče ob Gosposvetski cesti, je poročal Dnevnik.

Saga o projektu Kolizej Jože Anderlič je na območju nekdanjega Kolizeja sprva snoval gradnjo koncertno-operne dvorane, luksuznega hotela in stanovanjsko-poslovne soseske, a je 140 milijonov evrov vreden projekt ostal na papirju. Jože Anderlič. Foto: Matej Leskovšek



Zaradi zapletov z dovoljenji oziroma omejitvami pri gradnji je moral spremeniti načrte in leta 2015 napovedal 65 milijonov evrov vredno stanovanjsko sosesko višjega cenovnega razreda.Južnoafriški sklad Greenbay je zemljišče in projekt za gradnjo palače in prestižne vile kupil leta 2016 od družbe Tivoli projekt, ki je bila v lasti Anderličeve družbe.



Greenbay se je maja 2018, po dveh letih čakanja na gradbeno dovoljenje, naveličal in zemljišče prodal Ilag Tivoliju, ki je v lasti družine Turnauer iz Avstrije.



Po podatkih poslovnega asistenta bizi.si so direktorji v podjetju Ilag Tivoli žena Anderliča Tina Anderlič Jelenc, Cladia Gröschl in Alexander Hartig.