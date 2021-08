Simoniti pristal na dogovor: 1,5 milijona evrov namesto dvorane

Družbi Tivoli, Razvoj rezidenc d.o.o. se namesto izravnalnega ukrepa zagotovitve osrednjega večnamenskega prostora za kulturo v novem objektu naloži alternativni izravnalni ukrep, in sicer plačilo 1,5 milijona evrov v dveh obrokih, piše v odločbi ministrstva za kulturo.

Družba je Mestno občino Ljubljana (Mol) zdaj zaprosila za lokacijsko preveritev, s katero bi spremenili občinski podrobni prostorski načrt za to območje. Slednji namreč od investitorja še vedno terja gradnjo dvorane v velikosti najmanj 600 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine, pri čemer mora imeti vsaj 400 kvadratnih metrov uporabne površine. Predlog lokacijske preveritve je Mol javno razgrnila minuli petek, občani pa imajo do 1. septembra možnost podaje pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.

1,5 milijona evrov znaša škoda zaradi neizgradnje dvorane

Stari Kolizej so podrli pred desetimi leti. Foto: Siol.net V skladu s kulturnovarstvenim soglasjem iz leta 2009, s katerim je ministrstvo za kulturo dovolilo rušitev kulturnega spomenika, je morala Anderličeva družba Mons kot izravnalni ukrep plačati še 500 tisočevrov za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Cukrarne in 250 tisoč evrov za obnovo dela strehe na Cukrarni.

Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija soglasja sicer ni odpravilo, temveč je izdalo odločbo, v kateri je dovolilo spremembo izravnalnega ukrepa. Odločba razkriva, da je družba Tivoli ministrstvu svojo željo po opustitvi gradnje dvorane utemeljila s pojasnilom, "da zaradi omejujočih okoliščin v zvezi z lokacijo ne bo mogla izvesti izravnalnega ukrepa zagotovitve večnamenskega prostora v novem objektu".

Iz odločbe je tudi razvidno, da so na ministrstvu do zneska 1,5 milijona evra prišli tako, da so ocenili povzročeno škodo zaradi neizgradnje dvorane. Škodo so ocenili na podlagi ocenjene vrednosti gradbenih del in pripadajočih stroškov za opremo večnamenske dvorane in pomožnih prostorov po ocenjeni vrednosti 2500 evrov na kvadratni meter.

Namesto dvorane poslovni prostori

Iz elaborata lokacijske preveritve pa je razvidno, da je namesto dvorane v prvem in drugem nadstropju predvidena ureditev poslovnih prostorov, kar bi omogočilo tudi poenostavitev konstrukcije.

Elaborat tudi razkriva, da naj bi bilo 1,5 milijona evrov po uskladitvi z ministrstvom za kulturo namenjeno kulturnim dejavnostim na drugih lokacijah. "S tem se ustvari priložnost, za vzpostavitev kulturnih kapacitet na območjih v občini, kjer je gostota teh manjša in se na tak način pripeva k decentralizaciji kulturnih dejavnosti in povečanju dostopnosti kulturnih vsebin za več prebivalcev Mola, kar je v skladu s Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023 z usmeritvami do leta 2027," je še zapisano v elaboratu.

Po javni razgrnitvi se bodo na občini opredelili do morebitnih prejetih pripomb in pripravili predlog za obravnavo v mestnem svetu.